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Ulaştırma Bakanı Arslan ve Adalet Bakanı Gül Gaziantep’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep-Nizip Karayolunda inceleme yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep-Nizip Karayolunda inceleme yaptı. Bakanlar daha sonra ise kentin vizyon projelerinden olan GAZİRAY’ın temelini attı.
Ulaştırma Bakanı Arslan ve Adalet Bakanı Gül, Gaziantep-Nizip karayolunda yapımı süren yol çalışmalarını inceleyerek, şantiyeyi gezdi. Şantiye çalışanları ile görüşen Bakanlar Arslan ve Gül, şantiye içerisinde çalışanlarla toplantı yaptı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de eşlik ettiği Bakanlar Gül ve Arslan, çalışanlardan son durum hakkında bilgi aldı.

GAZİRAY Projesi’nin temeli atıldı
Bakan Gül ve Arslan, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan GAZİRAY Projesinin temel atma törenine katıldı. Gar Müdürlüğü önünde temeli atılan proje, Gaziantep ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak vizyon proje olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük önem veriyor
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’yla (TCDD) ortaklaşa hazırladığı GAZİRAY Banliyö Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ayrı önem verdiği projeler arasında yer alıyor.
Proje ile yük taşımak için kullanılan 25.5 kilometrelik hattın yenilenmesi ile birlikte toplam 112 kilometrelik yeni demir yolu inşasının ön görüldüğü proje kapsamında 2 adet baliyö hattı ve 2 adet hızlı tren hattı planlanıyor. Banliyö hattı, aktarma merkeziyle 22 kilometrelik şehir içi raylı sisteme entegre edileceği proje ile istasyonlar arasında çift hatlı, elektrifikasyonlu, sinyalizasyonlu ve kara yolu trafiğinden bağımsız hat inşa edilecek.
Başpınar-Gaziantep-Oduncular arasında gerçekleşecek olan proje ile Başpınar-Oduncular arasında bir saati aşan yolculuk süresi 30 dakikaya düşürülürken, 5 dakika bir işletilecek trenlerle günlük 358 bin yolcuya hizmet verilecek.

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