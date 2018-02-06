Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Ankara’da yapılan Güvenli İnternet Günü programında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fethi Sayan’ın ardından kürsüye Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan çıktı. Arslan'ın konuşma sırasında güvenli internetin önemine değindi. Programın sunucusu olan robot Sanbot araya girerek ”Yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum” dedi. Robotun bu sözleri Arslan'ı rahatsız etti.

ROBOT'TAN ARSLAN'A: NEDEN BAHSEDİYORSUN?

Sanbot daha sonra da ”Neden bahsediyorsun' deyince Bakan Arslan kızdı ve “Değerli arkadaşlar belli ki birileri robotu kontrol etmek durumunda. Kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa gereğini yapın lütfen” dedi.

Bakan konuşmasına devam ederken, robot Sanbot yeniden programlandı ve susturuldu.

ROBOT SANBOT KİMDİR?

Çinli bir firma tarafından geliştirilen robot Sanbot, Türkiye’de de satışa sunuldu. Robot Sanbot’un, üzerinde kendi yazılım platformu bulunuyor. İnsan ve nesneleri tanıyabilen robot, izleme, konuşma algılama, yüz tanıma gibi özelliklere de sahip bulunuyor. Sanbot’un ayrıca projeksiyondan görüntü oynatma, müzik çalıp dans etme gibi yetenekleri de bulunuyor.

İnsansı robot Sanbot, bankalar, havalimanları, alışveriş merkezleri, perakende sektörü, hastaneler, oteller, restoranlar, okullar, fuarlar, evlerde servis, karşılama ve yönlendirme, turizm, eğlence, eğitim, satış, ev hizmeti ve güvenlik amaçlı görev alıyor. Katıldığı etkinliklerde insanlarla diyalog da kuruyor. (Sözcü)