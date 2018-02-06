HABER

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 13:55 | Son Güncelleme

Dünya Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'daki Bilim Teknolojileri Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilen programda, Denizcilik Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, kendisine yavaş konuşması gerektiğini söyleyen Robot Sanbot'a tepki gösterdi. Robot Sanbot daha sonra yeniden programlandı.

Ankara’da yapılan Güvenli İnternet Günü programında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fethi Sayan’ın ardından kürsüye Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan çıktı. Arslan'ın konuşma sırasında güvenli internetin önemine değindi. Programın sunucusu olan robot Sanbot araya girerek ”Yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum” dedi. Robotun bu sözleri Arslan'ı rahatsız etti.

robot

ROBOT'TAN ARSLAN'A: NEDEN BAHSEDİYORSUN?

Sanbot daha sonra da ”Neden bahsediyorsun' deyince Bakan Arslan kızdı ve “Değerli arkadaşlar belli ki birileri robotu kontrol etmek durumunda. Kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa gereğini yapın lütfen” dedi.

robot-2

Bakan konuşmasına devam ederken, robot Sanbot yeniden programlandı ve susturuldu.

Yakında markete gittiğinizde tüm çalışanlar robot olacak!Yakında markete gittiğinizde tüm çalışanlar robot olacak!

ROBOT SANBOT KİMDİR?

Çinli bir firma tarafından geliştirilen robot Sanbot, Türkiye’de de satışa sunuldu. Robot Sanbot’un, üzerinde kendi yazılım platformu bulunuyor. İnsan ve nesneleri tanıyabilen robot, izleme, konuşma algılama, yüz tanıma gibi özelliklere de sahip bulunuyor. Sanbot’un ayrıca projeksiyondan görüntü oynatma, müzik çalıp dans etme gibi yetenekleri de bulunuyor.

İnsansı robot Sanbot, bankalar, havalimanları, alışveriş merkezleri, perakende sektörü, hastaneler, oteller, restoranlar, okullar, fuarlar, evlerde servis, karşılama ve yönlendirme, turizm, eğlence, eğitim, satış, ev hizmeti ve güvenlik amaçlı görev alıyor. Katıldığı etkinliklerde insanlarla diyalog da kuruyor. (Sözcü)

Haberler şaşırttı! Sevgili sandılar robot çıktı…Haberler şaşırttı! Sevgili sandılar robot çıktı…
Dünyanın ilk robot vatandaşı Sophia aile kurmak istiyorDünyanın ilk robot vatandaşı Sophia aile kurmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sanbot Ahmet Arslan Ulaştırma Bakanı robot

En Çok Okunan Haberler

Plakada yeni dönem başlıyor

Plakada yeni dönem başlıyor

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Okuyucu Yorumları 77 yorum
Robota format atıp akp li yapmışlar.Şimdi konuşmuyor sadece alkışlıyormuş.
sesli guldum:)
offfff ne kapak olmuß
yorum yazacaktım gerek kalmamış. :)))
Robotuda atmasınlar fetöcü diye içeri konuşmuş ya
robot derhal tutuklanmali!
Utanmasalar hapse atacaklar. Pes!
robot çok eşekten akılımış
Robota bile tahammul edemiyorlar
Koyunlardan akıllı robot bile
BUNLAR T.C. VATANDAŞININ %50 İNDEN FAZLASINI FORMATLAMIŞ ZATEN ROBOTU FORMATLASIN NE OLACAK Kİ
2018 de robotla kavga eden akbakan herşeyinizle tarihe geçiyorsunuz insanlığın akpyi unutabilmesi çok uzun zaman alacak
Robotuda koyun yapmışlar
robot bile neyin ne olduğunu anlamış bazıları halen anlamıyor :)
Ben bakan olsam gururlanırdım onur duyardım ve gülerdim..böyle yapmazdım..Robottan bile rahatsız olan birisi.ve bu adam bir bakan..:)))
bizim robotumuz bile gereksiz konuşuyor..buraya yorum yapanlar gibi
OY HAKKI VERİLSE KEŞKE ROBOTLARA .
Robota format atmışlar koyun gibi meliyomus yazııık:))
cehapeli robot
Eyyyyyyy robot sen kim olduğunu zannediyorsun. Aklı senden alacak değiliz.
robotu tutuklayıp konuşturmuşlarmı hain robot bak şunun yaptığına hemen parçalayıp linç edelim. benim devletimin bakanına nasıl tepki gösterir :D:D:D:D:D
bi formatta ülkeye atsan da kendimize gelsek be bakan
AAA..NEDEN HEMEN FETODAN GÖZALTINA ALINMAMIŞKİİ..?!..
Robotun pyd/pkk/fetö bağlantısı araştırılıyor :D
Robotun bakan tanımıyla, bizim bakanın türü tarzı düşünce yapısı uyuşmamıştır, her robot için bir ilk vardır, robotun programında, herdaim kandırılanın kandırdığı bakan tür tanımı yok tabii
fetocu robott ????
bu koyun diyenler..kendileri hangi hangi mahkukat acaba..
konferanstan sonra robottan bir daha haber alınamadı.. ne yaptınız gariban robota
artık robota da sinirlenebilen bir bakanımız var. hakkatten çağ atlamışız valla. alkışladılar mı acaba
AMERİKA DESTEKLİ PENSİLVANYA AJANI TÜRKİYE AYAĞI DHKPCHPKK LI OLAN BU ROBOT BAKANIMIZI MANİPÜLE ETMEK ÜZERE SALONDA BULUNDURULMUŞ FAKAT BAKANIMIZ HALKIN DESTEĞİYLE BÜYÜK OYUNU BOZMUŞ ... YENİ TÜRKİYE DE ARTIK BÖYLE ... :)))))))
savcılar uyuyor mu?
vayy robot vayy sen nasıl bakanı susturursun...sanırım robot bile anlamış bunların boş konuştuklarını"sen neden bahsediyorsun"diyor...
sen kendini nesanıyorsun egendi ???
robota bile tahamülle edemiyorlar
Robota bile hazmedemeyip susturuyorlar:) neden bahsediyorsunuz siz! Çok manidar
robot bile anladı ama %50lik kesim halen anlamıyor :
@komandodeniz ..KOYUN ANCA KAVAL DİNLERR..?!..
yeni bir khk ile işine son verirler
robot gibi aklı kıtlar saldırmış yine, sizin yıkanmış beyinlerinizle aynı kapasiteye sahip olan sonradan yükleme beyin! Amaç yine aynı, muhalefet...
Robot'un Gbt'sine bakılıyormuş arkadaşlar!:)
artık yerli robot üretmek için en az 50 yıl gerekir. benzini bitti diye üretmekten vazgectigimiz ilk yerli arabamizi gorur gibiyim. vay güzel ulkem
helal olsun robotta bile karakter var da yalaka makarnacılar da zerre yok.emredersiniz bakanım çok ala bakanım,bakanım siznasıl münasip buyurursanız bu laflara alışmış olanlara böyle robotlar gerekiyor.
robotun son cümlesi ; ''Biz kısık sesleriz" olmuş
robotta olsa eleştirme yasak,,nasıl olmuşsa fetodan tutuklamamışlar
Diğer Haberler
MEÜ’de ’Bilinçli Farkındalık ve Erteleme’ konferansı

MEÜ’de ’Bilinçli Farkındalık ve Erteleme’ konferansı

Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Çöplükte 14 kedi ve köpek ölüsü bulundu

Çöplükte 14 kedi ve köpek ölüsü bulundu

Bahçede zehirlenen Zero isimli köpek tedavi edildi

Bahçede zehirlenen Zero isimli köpek tedavi edildi

Sarıkamış’ta üzerine kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış’ta üzerine kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.