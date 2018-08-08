Ulaştırma Bakanından Üçüncü Havalimanında inceleme

PROJENİN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI İstanbul'un yeni havalimanında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan, yetkililerden son durum ile ilgili bilgi aldı. Koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan Turhan, “Yeni havalimanı büyüklüğü ile kendi alanında dünyanın en büyüğü olacak. Bu proje çevre şartları itibari ile çok büyük teknik sorunların aşıldığı proje. Bunun ilk kararının verilmesinden bugüne irade koyup her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile Cumhuriyetimiz 95. Yıl dönümünde dünyanın hizmetine aşacağız" ifadelerini kullandı. Projenin yüzde 95'inin tamamlandığını belirten Turhan, “Yatırım maliyeti 10 milyar 247 milyon avro. Bu proje yap, işlet devret yöntemi ile yapılıyor. Kamu kaynağı kullanılmadan yapılıyor. İşletme süresi dahilinde 2 milyar 152 milyon avro işletme gelirinden pay verecek. Bu alan daha önce maden sahası olarak kullanılmıştı. 75 milyon metrekare alanı ıslah ederek burayı yaptık. Bu alan 15 bin futbol sahası büyüklüğünde 225 bin kişiye iş imkanı sunacak katma değerden de 1 buçuk milyon insan yararlanabilecek" şeklinde konuştu.

TÜM FAZLAR TAMAMLANDIĞINDA 200 MİLYON YOLCU TAŞIYACAĞIZ. 3 bin 200'ü beyaz yakalı olmak üzere 32 bin çalışanın bulunduğunu belirten Turhan, "Yeni havalimanı 6 adet bağımsız pist ile 200 futbol sahası büyüklüğündeki terminalden oluşuyor.114 uçak aynı anda terminale yanaşacak. 143 köprü terminalde hizmet verecek. Ticaret içinde önemli bir yer. Kargo hizmeti veren alan 1 milyon 400 bin metrekare. Bu da 200 futbol sahası büyüklüğünde. Kargo kapasitesi de yıllık 5 buçuk milyon ton. Açıldığı yılda 1 buçuk milyon ton hizmet verecek. 29 Ekim 2018'de açılacak FAZ1'de 1 Milyon 400 bin metrekarelik alana kurulu ana terminal binası 2 pist, hava kontrol merkezi ve destek binalarından oluşuyor. FAZ1'de yıllık 90 milyon yolcuyu taşıyacağız. Tüm fazlar tamamlandığında 200 milyon yolcu taşıyacağız. Dünyaya biz havalimanımızın 29 Ekim 2018'de açılacağını duyurduk. Buranın uluslar arası kodu da “İST" olarak belirlenmiştir. Atatürk Havalimanı'nda saatte 35 iniş, 35 kalkış yapılıyor. Yeni havalimanı FAZ1'de bu sayı saatlik 40 iniş 40 kalkış olacak. 16 ay sonra açılacak 3. Pist ile birlikte bu sayı FAZ1'de 65 iniş 65 kalkış olacak. 1. etaptan sonra 2. etabın yapımına başlanacak. Süper jumbo kapasiteli uçaklar, yeni terminalimize rahatlıkla yanaşabilecek" dedi.

ULAŞIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Atatürk Havalimanı'nın 29 Ekim 2018 saat 00.00'da taşınacağını belirten Bakan Turhan, taşıma süresince Atatürk ve Yeni havalimanına inişlerin 35 - 35 olarak müşterek yapılacağını belirtti. Bu tarih öncesi deneme uçuşları hariç uçuşların olmayacağını belirten Turhan, “Yeni havalimanına ulaşım için bazı projeler gerçekleştirdik. Bunlardan biri Gayrettepe - Yeni Havalimanı metro hattı. 25 kilometre ve 5 duraktan oluşuyor. 2'ncisi D20 karayolu olacak. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu, havalimanına bağlantısı yapılacak. 3. köprüden geçecek hızlı tren hattı da buradan geçecek. 3 katlı tünel projesi ile Anadolu Yakası'ndan buraya bağlantı yapılacak. 37 buçuk kilometrelik Gayrettepe Metro hattını 2019 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Halkalı'dan gelecek metroyu da 2020 sonunda açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı

"GÜNDE 250 BİN YOLCU HAREKETLİLİĞİ YAŞANACAK"

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni Havalimanı'nda günlük 250 bin yolcu hareketi olması bekleniyor. Bu kapsamda hava servis düzenlemeleri de devam edecektir. Ayrıca İBB 124 bagajlık lüks araç ihalesi yapacak. 50'si lüks minibüs ve 210 araçla birlikte 19 ayrı noktadan bu hizmetleri vereceğiz. Bunlarla günde 75 bin yolcuyu yeni havalimanına taşıyacağız. Taksi konusunda da anlaşmalar yaptık ve Atatürk Havalimanı'nda bulunan 660 adet taksi de burada hizmet verecek. Bunların yetmemesi durumunda kademeli olarak 800 ve bin taksiye kadar bu sayı çıkabilecek ve yetmediği takdirde yine sayı arttırılacaktır. Ayrıca bagajsız seyahat edenler için 36 İETT otobüsü de hizmet verecek. Bu yolla da günde 15 bin yolcu havalimanına taşınacak. Yeni havalimanının hizmete girmesi ile ciddi tasarruflar da yapılacak. Bunların başında enerji tasarrufu var. Burada yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 5 bin 500 hanenin tüketimine denk su tasarrufu yapılmış olacak. Burası yılda 33 Milyon 200 bin TL tasarruf ettirecek. Terminal yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde dizayn edildi. Bu da yılda 1 buçuk milyon metreküp su tasarrufu demek oluyor. Enerji verimliği konusunda da 1 yılda 30 bin 700 ton karbondioksit emisyon eşdeğerine denk bir tasarruf sağlayacağız"