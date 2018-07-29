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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN 'HAYDARPAŞA' AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

İSTANBUL/DHA Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu haberi üzerine yazılı açıklama yaptı.

İSTANBUL/DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu haberi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bugün (29.07.2018) bazı basın yayın organlarında; restorasyon çalışmaları yapılan Haydarpaşa Gar'da arkeolojik kazılara başlandığı, kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğuna dair haberler yayınlanmaktadır. Söğütlüçeşme-Haydarpaşa Gar arasındaki bağlantı yolları, Bakanlığımızın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü(AYGM) tarafından yürütülen "Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi Projesi" kapsamına alınmış ve çalışmalar devam etmektedir. Haberlerde geçen tarihi kalıntılar da söz konusu bağlantı yollarının yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkmış olup Haydarpaşa Gar binasının restorasyonuyla her hangi bir ilgisi yoktur.

Bakanlığımız AYGM tarafından çalışmanın yürütüldüğü söz konusu alan Haydarpaşa Kentsel ve Tarihi SİT Alanı kapsamında bulunmaktadır. Bu nedenle proje, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararları gereği İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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