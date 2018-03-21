HABER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Cenevre'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Bakan Arslan, Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'ne katıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Cenevre'de

CENEVRE (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'ne (WSIS) katıldı.

Varembe Konferans Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen zirveye 26 ülkeden bakanlar iştirak etti.

Edinilen bilgiye göre, katılımcı ülkeler haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ortak altyapı kurulması, internet ve siber güvenlik gibi konuları ele aldı.

Zirvenin ardından Bakan Arslan ve beraberindeki heyet, Türkiye'ye hareket etmek üzere Cenevre'den ayrıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Cenevre'de

Doğan Medya Grubu satıldı iddiasıDoğan Medya Grubu satıldı iddiası
Öğretmenin gizli görüntüleri olay yarattı!Öğretmenin gizli görüntüleri olay yarattı!
PKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldüPKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ulaştırma

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Regaip Kandili mesajları (Kısa, uzun): Üç ayların ilk kandili için güzel, anlamlı ve etkileyici mesajlar!

Regaip Kandili mesajları (Kısa, uzun): Üç ayların ilk kandili için güzel, anlamlı ve etkileyici mesajlar!

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.