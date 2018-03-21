Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Cenevre'de

CENEVRE (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'ne (WSIS) katıldı.
Varembe Konferans Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen zirveye 26 ülkeden bakanlar iştirak etti.
Edinilen bilgiye göre, katılımcı ülkeler haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ortak altyapı kurulması, internet ve siber güvenlik gibi konuları ele aldı.
Zirvenin ardından Bakan Arslan ve beraberindeki heyet, Türkiye'ye hareket etmek üzere Cenevre'den ayrıldı.
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