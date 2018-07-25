ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANINDAN KUZEY MARMARA OTOYOLU İNCELEMESİ

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Güven USTA, İSTANBUL (DHA)

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatı Avrupa Yakası kesiminde inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey Kavşağı, Çatalca- Silivri arasında da kapasite üzerinde çalışmakta olan otoyol sistemimiz bu yılın sonunda hizmete açacağımız 2'inci kesimin ve 1'inci kesimin Çatalca bölümüyle birlikte İstanbul'daki şehir içi trafiğini bu yıl sonunda önemli ölçüde rahatlatmış olacağız" dedi.

"BÜYÜK İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULAŞIMI SAĞLAYACAK 4 KAVŞAĞI BARINDIRIYOR"

Bakan Turhan, Tayakadın Şantiyesi'nde yaptığı konuşmada projenin amacının İstanbul şehir içi ulaşımında yaşanan sorun ve sıkıntıları çözmek olduğunu söyledi. Turhan,"Rahat, konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım sağlamak. Projemiz, İstanbul'un Batısında Kınalı Kavşağı' ndan başlıyor. Adapazarı'nın doğusunda Akyazı Kavşağı'nda TEM Otoyolu'nda entegre oluyor. İstanbul'da 29 Ekim'de hizmete açmayı hedeflediğimiz büyük İstanbul Havalimanı projesine İstanbul şehir içerisinden ve yakın civarından ulaşımı sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin de 29 Ekim'de hizmet verecek olan kısmı, 2'inci kesim olarak adlandırdığımız Odayeri Gaspören kısmının şantiyesinde bulunuyoruz. Bu kesim İstanbul Büyük Havalimanı'nın karayolu ulaşımı İstanbul şehir içerisindeki bağlantılarını sağlayacak olan 26 şerit kapasiteli bir otoyolu oluşturuyor. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı sağlayacak 4 adet kavşağı barındırıyor. Proje aynı zamanda İstanbul'un gerek doğu yerleşimlerinde gerekse batı yerleşimlerindeki trafik hareketini diğer ulaşım altyapısı sistemleriyle de entegre etmiş olacak. İstanbul'un doğusundan gelen trafiğin Reşadiye Kavşağı ile Çamlık Kavşağı, Kurtköy Kavşağı. Batısında Odayeri Kavşağı, Mahmutbey Kavşağı 29 Ekim'de açmayı hedeflediğimiz Tayakadın ve Yassıören Kavşağı'yla İstanbul'un mevcut ulaşım altyapısında hizmet veren yollarıyla entegre olmuş olacak. Hedefimiz yıl sonuna doğru da Çatalca'yı ve Gebze'yi inşallah bu sisteme entegre etmeyi planlıyoruz" dedi.