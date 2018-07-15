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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "15 Temmuz" videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 02:01 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video yayınlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video yayınlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından "15 Temmuz destanı, unutmayacağız" başlığıyla yayınlanan videoda, 15 Temmuz gecesi yaşananlardan derlenen görüntüler yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalardan bölümlerin de yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli iradenin gür sesi Cumhurbaşkanımız emretti... Milyonlarca farklı çehre, milyonlarca kahraman, yetişti hainin karşısına. Siper oldu düşmesin diye bayrağımız."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "15 Temmuz" videosu

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