Ülgür Gökhan: Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, son dönemde kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kentteki AK Partililer tarafından yanlış bilgilendirildiğini söyledi. CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan parti binasında, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP'li Ömer Faruk Mutan, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ve partililerin katılımıyla saat 12.30'da basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı İsmet Güneşhan, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Mart tarihinde partisinin Güngören 6'ncı Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşması sırasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan hakkında açıklamalarını değerlendirmek için toplandıklarını söyledi. Güneşhan, AK Parti Çanakkale Teşkilatı'nın, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Çanakkale'yle ilgili sürekli olarak yanlış bilgiler aktardığını belirtti. 'İFTİRA, YALAN, KARALAMA' İl Başkanı Güneşhan'ın ardından söz alan Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, HDP için pilav dağıtıldığı haberlerinden, Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma ve AK Parti Gençlik Kolları tarafından Afrin zaferi için dağıtılan pilav sırasındaki pankart krizine kadar birçok konuda açıklama yaptı. AK Partililerin bitmeyen iftira, yalan ve karalama kampanyaları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "AK Partililer kentte bu kampanyalarına Cumhurbaşkanı'nı da alet ediyorlar. Cumhurbaşkan'ını da yanlış bilgilendirmek suretiyle katıyorlar. Söylenen hiçbir şeyin aslı astarı olmadığını Çanakkale halkı biliyor. Yani ne burada HDP için pilav dağıtıldı. Sadece ve sadece demokrasinin gerçekleşmesi noktasında CHP'nin Çanakkale'de birinci parti olmasından dolayı ve 2010 referandumunda söyledikleri, kandırmacaların, yalanların ortaya çıkmasından dolayı ve bir siyasi partinin barajı aşarak, barajı kaldıracaklarını söylemelerine rağmen, her türlü engellemelere rağmen, bir siyasi partinin, demokrasinin gerçekleşmesi için bu süreçte başarılı olmasından dolayısıyla böyle bir memnuniyet ifadesinde bulundum. Yoksa bizim o partiyle, o insanlarla hiçbir ilişkimiz olmadığı açık ve nettir. Buradan hareketle bunlar işi, haberi abarttılar. Dolandırdılar ama tutmadı. Çanakkale'de bunun böyle olmadığını herkes gayet net bir biçimde anladı" dedi. 'BU MECLİSTE DÜZENİ SAĞLAMAKLA GÖREVLİYİM' Çanakkale Belediyesi Meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu ile yaşanan tartışmaya da açıklık getiren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Belediye meclisinde, meclis konusu olmayan, bir siyasi partinin iç işini gündeme getirmesinden dolayı kendisine 3 kez rica ettim. Ricalarıma rağmen konuşmasını sürdürmesi üzerine orada bir gerginlik söz konusu oldu. Bunu da kalktılar, belediye meclis üyelerine söz vermedik, sözünü kestik anlamında bir ifade de bulundular. Bu mecliste düzeni sağlamakla görevliyim ve burada bir siyasi partinin iç işinin konuşulmasına müsaade etmem söz konusu değildir. Yarın da olsa, yarında müsaade etmem. O bakımdan bu da bir yalan. Hatta en son meclisten kovduğum yalanını aktardılar. Ben kimseyi kovmadım. Onlar kendileri meclisi terk ettiler. Kovmak diye bir şey söz konusu değil. Bunu hepimiz de biliyoruz" diye konuştu. 'UMARIM BİR DAHA CUMHURBAŞKANINI KANDIRMAZLAR, YANILTMAZLAR ' Afrin şehitleri ve şehitler için AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından dağıtılan pilav sırasında yaşanan pankart krizine de açıklık getiren Başkan Ülgür Gökhan, "Afrin şehitleri için pilav dağıtılması için izin istemişlerdi. Belediyemiz izni verdi. Burada yazısı da var. Belediye AK Parti'ye yazmış, saat 14.00'te pilav dağıtma talebiniz uygun görülmüştür. İznini vermişiz. Onlar pilav dağıtmanın ötesinde hayır işine siyaset karıştırmaya kalktılar. Yalan yanlış bir pankartla böyle kışkırtıcı, ortalığı gerici ve ayrıştırıcı bir pankartı ortaya çıkarttıkları zaman da il başkanımızın da girişimiyle bu pankartın indirilmesi istenmiş. pankart indirilmiş. Pilav dağıtımı sonuna kadar gerçekleşmiş. Bütün bunları topladığımızda her bir şeyden kulp yakalayıp sanki bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar ve germeye çalışıyorlar. Bizde hayır diyoruz. Gerdirmeyeceğiz. Bu kentte her şey demokratik süreçle devam edecek. Herkes görevini güzel güzel yapacak ama herkes bu kentin adabına da uyacak. Böyle yaptıkça da ben kendilerine şimdiden teşekkür edeyim. Bunlar böyle yaptıkça da halkın teveccühü bizden yana olmaya devam ediyor. Artmaya devam ediyor, pekişiyor. Yapmasınlar. Kendilerinin aleyhine bir pankartta asılmış olsa ona da müsaade etmem. Ben bu kentte barışı, eşitliği, özgürlükleri sağlamakla görevliyim ama insanların birbirine yalan, yanlış hakaretlere ya da nitelemelere tabi tutarak gerilmesine müsaade etmem söz konusu değildir. Bizim Çanakkale halkı gerginliği sevmez. Barışı sever. Onun için umarım son olur ve bir daha yalan yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanı'nı da kandırmazlar, onu yanıltmazlar" diye konuştu. ERDOĞAN NE DEMİŞTİ ? Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Mart'ta İstanbul'da yaptığı konuşmada Çanakkale Belediyesi ile ilgili şu konuşmayı yapmıştı: “Aynı partinin başka saygısızlıklarını bildiğimiz Çanakkale Belediyesi'nin kahraman ordumuzun Afrin başarısını kutlamak için şehirde zafer pilavı dağıtılmasını engellemesi de utanç veridir. Bu ne terbiyesizliktir ? Zafer pilavı partimizin gençlik kolları STK’larla birlikte yapıyor. Bundan rahatsız oluyorlar. Pankartı sökmek istiyorlar. Halbuki kendileri geçmişte bölücü örgütün desteklediği partinin başarısını kutlamak için şehir merkezinde pilav dağıtmışlardı. Hatta hatta partimizin belediye meclis üyelerini toplantıda söz aldılar konuşturmadılar. Salondan kovma yoluna gitti. Üstelik de bir bayan meclis üyesini. Ben de valiye talimat verdim 'bu sene 18 Mart kutlamalarında kesinlikle bu belediye başkanına konuşma vermeyeceksin.' Sen seçilmişe orada söz istiyor, konuşuyor ve susturuyor sonra da kovuyorsun. Sen ise şu anda burada vali veyahut da başbakan eğer sana söz verirse gelip konuşabilirsin yoksa konuşamazsın.”