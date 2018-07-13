Emniyet ve jandarma birimleri tarafından çocukların yaşam ve oyun alanlarının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Çocuklarımız Güvende-2" uygulamasında aranan 751 kişi ile durumlarından şüphelenilen 152 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri, okulların kapanmasının ardından özellikle çocukların zamanlarını geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla önlemlerini artırdı.
Asayiş, narkotik ve terör olayları başta suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik "Çocuklarımız Güvende-2" uygulaması başlatıldı.
Uygulamada 6 bin 981 noktadaki eğlence ve dinlenme yerinde 3 aşamalı denetimler gerçekleştirildi.
Sabah, çocuk parkı ve bahçeleri ile plajlar ve çevresinde; akşam vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, alışveriş merkezi gibi yerlerde; gece de sinema, kafe, kahvehane, restoran gibi merkezlerde uygulama yapıldı.
Toplamda 40 bin 104 personelin katıldığı denetimlerde, 8 bin 990 kara aracı, 1 deniz aracı, 2 hava aracı ile 126 dedektör köpeği kullanıldı.
Uygulamada 307 bin 11 şüpheli ve 33 bin 485 aracın sorgu ve incelemesi yapıldı. Aranan 751 şüpheli ile durumlarından şüphelenen 152 kişi gözaltına alındı.
248 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, toplamda 568 bin 966 lira idari ceza kesildi.
Uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 1 uzun namlulu silah, 11 kurusıkı tabanca, 131 mermi, 6 kesici/delici alet, 555 gram esrar, 2 gram eroin, 28 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram metanfetamin, 3 gram kokain, 23 adet kenevir bitkisi ve 95 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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