Emniyet ve jandarma birimleri tarafından çocukların yaşam ve oyun alanlarının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Çocuklarımız Güvende-2" uygulamasında aranan 751 kişi ile durumlarından şüphelenilen 152 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri, okulların kapanmasının ardından özellikle çocukların zamanlarını geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla önlemlerini artırdı.

Asayiş, narkotik ve terör olayları başta suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik "Çocuklarımız Güvende-2" uygulaması başlatıldı.

Uygulamada 6 bin 981 noktadaki eğlence ve dinlenme yerinde 3 aşamalı denetimler gerçekleştirildi.

Sabah, çocuk parkı ve bahçeleri ile plajlar ve çevresinde; akşam vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, alışveriş merkezi gibi yerlerde; gece de sinema, kafe, kahvehane, restoran gibi merkezlerde uygulama yapıldı.