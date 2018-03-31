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Ülke genelinde "güven huzur" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan bin 589 kişi yakalandı - Ruhsatsız 10 tabanca ve 7 av tüfeği, 12 ruhsatsız kurusıkı tabanca, bir uzun namlulu silah, 55 gram eroin, 142 gram esrar ele geçirildi

Ülke genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan bin 589 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ile başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde dün eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2" gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara yönelik 5 kişilik ekipler görev aldı.

Çalışmalarda 9 bin 249 ekipte 55 bin 369 personel görevlendirildi, iki hava, iki deniz ve 9 bin 245 araç ile 218 dedektör köpek kullanıldı.

Ekiplerce 7 bin 478 noktada tablet üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Uygulama kapsamında 558 bin 286 kişi kontrolden geçirildi. Aranan bin 589 zanlı yakalandı, 109 kişi çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Trafik ekiplerince 168 bin 544 araç kontrol edildi. Aranan 250 araç ele geçirildi, bin 19 araç trafikten men edildi. Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle adli, idari ve trafik yönünden 1 milyon 616 bin 984 lira cezai işlem uygulandı.

Aramalarda, ruhsatsız 10 tabanca ve 7 av tüfeği, 410 mermi, 17 kesici delici alet, 12 ruhsatsız kurusıkı tabanca, bir uzun namlulu silah, 55 gram eroin, 142 gram esrar, 76 uyuşturucu hap ile 2 bin 265 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ve jandarma birimlerinin 81 ilde eş zamanlı, uyum ve koordine içerisinde gerçekleştirdiği "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2" başarıyla tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Emniyet Genel Müdürlüğü jandarma genel komutanlığı Türkiye Güven Huzur Uygulaması

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