HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ülke genelinde güven huzur uygulaması yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Emniyet ve jandarma teşkilatlarından 53 bin 876 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapılıyor

Yurt genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarından 53 bin 876 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından mevcut huzur ve güven ortamının ramazan ayında da sürdürülmesi, suç işleme amacındakilerin engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması başlatıldı.

Bu yıl dördüncüsü yapılan uygulama, iftardan önce 2 saat ve iftardan sonra 2 saat olacak şekilde planlandı.

Risk analizini yapabilen ve suçlu profilini tanıyan seçici personelin bulunduğu 5'er kişilik ekiplerce vatandaşların yoğun bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevreleri, kafe, kahvehane, park ve bahçelerde denetlemelerde bulunuluyor. Mobil tablet kullanan ekipler, kişilerin kimlik sorgulamasını yapıyor.

Uygulama kapsamında 32 bin 713 emniyet, 21 bin 163 jandarma olmak üzere 53 bin 876 personel görev yapıyor.

Ekiplerce denetimlerde, 9 bin 834 kara, 6 deniz, bir hava aracı ile 177 dedektör köpek kullanılıyor.

PARTNERTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdıTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdı
Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!
Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı köprüye asıldıŞampiyon Galatasaray'ın bayrağı köprüye asıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü jandarma genel komutanlığı Türkiye Güven Huzur Uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.