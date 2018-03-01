HABER

Ülke genelinde kar, Didim’de yalancı bahar..

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 16:05 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yağışlı ve karlı hava etkili olurken, Aydının turistik ilçesi Didim’de ise güneş yüzünü gösterdi.

Ülke genelinde kar, Didim’de yalancı bahar..

Ülke genelinde yağışlı ve karlı hava etkili olurken, Aydının turistik ilçesi Didim’de ise güneş yüzünü gösterdi. Sıcaklığın 18 derece olduğu ilçede Didimliler güneşli havanın tadının sahilde gezerek ve kafelerde oturarak çıkardı.
Aydın Didim’de güneşli hava yüzünü gösterince Didimliler kendilerini sokağa attı. İlçede birkaç gündür etkili olan yağışlı hava yerini güneşe bırakırken, güzel havayı fırsat bilen Didimliler güneşin tadını Yalı Caddesinde çıkardı. Didimliler sahilde gezerek yazdan kalma havanın tadını çıkarırken bazıları da balık tutarak stres attı.
Didim Belediyesine ait Barış Parkı ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, çocuklar ise oyun parklarında güzel havanın keyfini yaşadı.

Ülke genelinde kar, Didim’de yalancı bahar..

Ülke genelinde kar, Didim’de yalancı bahar..

Ülke genelinde kar, Didim’de yalancı bahar..

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

İşte polisin yeni kıyafetleri

İşte polisin yeni kıyafetleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sedat Eroğlu sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu

Sedat Eroğlu sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu

Lise öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Lise öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Konya SMMMO Muhasebeciler Haftasını kutladı

Konya SMMMO Muhasebeciler Haftasını kutladı

Fenomen ekspreste yine aynı manzara! Bir vagon dolusu göçmen yakalandı!

Fenomen ekspreste yine aynı manzara! Bir vagon dolusu göçmen yakalandı!

Manisa’nın trafiği akıllı kavşaklarla rahatlayacak

Manisa’nın trafiği akıllı kavşaklarla rahatlayacak

Kızılcahamam kodlayacak

Kızılcahamam kodlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.