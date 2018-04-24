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Ülke genelinde parklar denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde parklarda yapılan uygulamada, 54 bin 109 kişi kontrol edildi, aranan 169 kişi yakalandı - Aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 24 adet mermi, 15 kesici veya delici alet, 6 kurusıkı tabanca ve 170 paket kaçak sigara ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde parklarda yapılan uygulamada, 54 bin 109 kişi kontrol edildi, aranan 169 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde dün eş zamanlı olarak "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulamasının ikincisi gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, 2 bin 890 ekipte görevli 9 bin 283 personel tarafından 5 bin 840 park kontrol edildi. Denetimlerde 34 dedektör köpek kullanıldı.

Ekiplerce parklarda bulunan 54 bin 109 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi, arandığı tespit edilen 169 kişi yakalandı. Ayrıca uygulama sırasında çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 302 kişiye adli ve idari işlem yapan ve 99 kişiyi gözaltına alan polis, 20 bin 822 lira da idari para cezası uyguladı.

Uygulama kapsamında denetlenen bin 147 iş yerinden 76'sına da eksiklikleri bulunduğu için işlem yapıldı.

Trafik polislerince 5 bin 403 aracın kontrol edildiği uygulamada, 5 aranan araç yakalandı, eksiklik veya kusuru bulunan 159 araca 101 bin 361 lira ceza kesildi. Ayrıca değişik nedenlerden dolayı 32 araç trafikten men edildi.

Kişilerin üstlerinde, araçlarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 24 adet mermi, 15 kesici veya delici alet, 6 kurusıkı tabanca, 3,3 gram eroin, 57,77 gram esrar, 76,98 gram bonzai, bir uyuşturucu hap ve 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Uygulamayla parkların uyuşturucu satan ve kullanan şüpheli kişilerin bulunduğu yerler haline gelmesini engellemek ve buralarda vatandaşların rahatça hareket edebilmelerini sağlamak amaçlandı.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının çocuk ve gençleri her türlü tehlikeden korumak ve huzurlu bir çevrede sağlıklı gelişmelerini sağlamak için her türlü tedbiri almaya devam edeceği kaydedildi.

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asayiş dairesi başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması

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