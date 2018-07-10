Ülke yönetiminde yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kapsamda bakanlık sayısı 21'den 16'ya düşürüldü, Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kapatıldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin alt yapı çalışmaları kapsamında hayata geçirilen düzenlemelerle bir dönem kapatan, yeni bir dönem başlatan adımlar atıldı.

Bu kapsamda, Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı ile bir arada olacak. Maliye Bakanlığının adı da "Hazine ve Maliye Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" adıyla birleştirildi.

Orman ve Su İşleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlıkları "Tarım ve Orman Bakanlığı" çatısı altında birleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının birleştirilmesinden oluşan bakanlığa "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı verildi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek.