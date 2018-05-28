ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Geçen gün bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayının televizyonda mitingini izliyorum. 'Ben seçilirsem ücretsiz sağlık hizmeti vereceğim' diyor. Şaşırdık, güldük. 2008'den bu yana bu ülkede zaten 18 yaş altı sağlık hizmetleri ücretsiz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin açılış törenine katılan Turan, 150 milyon lirayı aşan bir bedelle yapılan çevreye örnek bir tesisin açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Çanakkale'nin her tarafına bakıldığında her alanda muazzam bir gelişim gördüğünü ifade eden Turan, başka ilçelerde de hastanelerin yapıldığını, Çan'daki hastanenin inşaatına başlanacağını belirtti.

Her ilçenin en iyi şekilde sağlık ulaşımına kavuşması için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Turan, "Bu hastanemizin çevremize örnek bir tesis olduğunu ifade ettim. Şimdiye kadar birçok zaman etraftaki illerimize giderdi hastalarımız ama şimdi onlar bize gelmeye başlayacaklar. Ne Türkiye eski Türkiye ne Çanakkale eski Çanakkale. 3'lü sayılardaki ambulanslarımız şu an 36'ları buldu." diye konuştu.