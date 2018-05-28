HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Ülkede zaten 18 yaş altı sağlık hizmetleri ücretsiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Geçen gün bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayının televizyonda mitingini izliyorum. 'Ben seçilirsem ücretsiz sağlık hizmeti vereceğim' diyor. Şaşırdık, güldük. 2008'den bu yana bu ülkede zaten 18 yaş altı sağlık hizmetleri ücretsiz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Geçen gün bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayının televizyonda mitingini izliyorum. 'Ben seçilirsem ücretsiz sağlık hizmeti vereceğim' diyor. Şaşırdık, güldük. 2008'den bu yana bu ülkede zaten 18 yaş altı sağlık hizmetleri ücretsiz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin açılış törenine katılan Turan, 150 milyon lirayı aşan bir bedelle yapılan çevreye örnek bir tesisin açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Çanakkale'nin her tarafına bakıldığında her alanda muazzam bir gelişim gördüğünü ifade eden Turan, başka ilçelerde de hastanelerin yapıldığını, Çan'daki hastanenin inşaatına başlanacağını belirtti.

Her ilçenin en iyi şekilde sağlık ulaşımına kavuşması için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Turan, "Bu hastanemizin çevremize örnek bir tesis olduğunu ifade ettim. Şimdiye kadar birçok zaman etraftaki illerimize giderdi hastalarımız ama şimdi onlar bize gelmeye başlayacaklar. Ne Türkiye eski Türkiye ne Çanakkale eski Çanakkale. 3'lü sayılardaki ambulanslarımız şu an 36'ları buldu." diye konuştu.

Artık hemen hemen her ilçede devlet hastanesinin bulunduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Geçen gün bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayını televizyonda mitingini izliyorum, 'Ben seçilirsem ücretsiz sağlık hizmeti vereceğim' diyor. Şaşırdık, güldük. 2008'den bu yana bu ülkede zaten 18 yaş altı sağlık hizmetleri ücretsiz. Daha ötesi sigortalılar için primsiz. Sadece bu iş için genel müdürlüğümüz var bizim. Tabii ki 18 yaş üstüyse şartları, durumu planlanacaktır ama 18 altıysa zaten ücretsiz. 2002 yılında sağlığın toplam bütçeden karşılığı sadece yüzde 11'di. Şu an yüzde 17'leri geçti. Bunun rakamsal karşılığı şu demek o yıllarda sağlığın yıl içinde bütçeden aldığı para 13 milyar lira iken bu sene 2018 yılı içinde sağlık ana başlığı 127 milyar. Kıyası mümkün değil. Bunun dışında özel hastanelere ulaşım imkanı artmış olması, önleyici tedbirlerin alınmış olması, kadın doğum ölümünün çok azalmış olması, bebek ölümünün çok azalmış olması. Saatlerce konuşsak olur, sağlıkla ilgili gururum çok."

Konuşmaların ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı videoCumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Tura Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

Ağabey rezaleti! 2 yıldır kardeşini istismar etti, anlattıklarına kimse inanmadı

Ağabey rezaleti! 2 yıldır kardeşini istismar etti, anlattıklarına kimse inanmadı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

İstanbul Beylikdüzü'nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

İstanbul Beylikdüzü'nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.