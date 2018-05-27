"Ülkedeki hafızların sayısı daha da artmalı"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ülkede belgesiyle birlikte hafız olanların sayısının 150 bine yaklaştığını belirterek, "Amacımız bu sayıyı daha da artırmak. Çünkü 81 milyon nüfusumuz var. 81 milyon nüfusu olan bir ülkede hafızların sayısı daha da artmalı." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Fatih Camisi'nde 6. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, dünyadaki yarışmalar arasında en hayırlısının Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak ve Kur'an-ı Kerim'in hıfzı üzerine düzenlenenler olduğunu söyledi.

Bu yarışmanın tarzının ve hangi konuda yarıştıklarının önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, yarışmanın, çocukları ve gençleri Kur'an-ı Kerim'e teşvik etmeyi, Kur'an-ı Kerim'in asırlar boyunca hıfzını, güzel okunmasını geleceğe taşımayı amaçladığını anlattı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Muhammed'e verilen en büyük mucize olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun hıfzı ve güzel sesle okunması mucizedir. Dolayısıyla Peygamber Efendimize gelen en büyük mucizenin hem hıfz hem de güzel okuma yoluyla insanlar arasında, yeryüzünde yaygınlaştırılması çok önemli bir faaliyettir. Dünyanın pek çok ülkesinde uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmaları yapılıyordu. Ülkemizde de bugün 6'ncısını yapmış olduğumuz bu yarışmayla hamdolsun en güzel yarışmalardan birisini gerçekleştirmiş oluyoruz.