"Ülkelerin tarihlerini değiştiren liderler vardır"

"O, hür teşebbüsü ile özellikle Anadolu insanının dünyada iş yapabilme noktasında cesaretlendiren önünü açan ve devletçi bir anlayıştan, liberal bir ekonomiye serbest piyasaya geçirten ve bu anlamı ile Türkiye'ye çağ atlatan bir liderdi. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla eğer Türkiye 2017 yılında ekonomide 7,4 büyümeyi yakalamışsa hiç şüphesiz bunda büyük pay özel sektöründür. Özel sektörün yatırımları ile Türkiye büyüyor. İnşallah bundan sonra da büyümeye devam edecektir."

8. Cumhurbaşkanı Özal'ın Türkiye'nin istikrarının sağlanması için her fırsatta başkanlık sistemine işaret ettiğine değinen Tüfenkci, "Kısmet 16 Nisan 2017'de oldu ve millet cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' dedi. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine fiilen de yine milletin oyları ile geçmiş olacağız." diye konuştu.

- "Turgut Özal Müzesi'ni de kuracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına yönelik açıklamalarını anımsatan Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Turgut Özal Üniversitesi Ankara'da kurulduğunda Malatyalılar şunu söylüyordu; 'niye Malatya'da değil. Bu iş Malatya'da olmalıydı.' Ama şimdi Malatya'da daha gür bir şekilde kuruyoruz. Sadece üniversitesi değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Malatya'da şuan da bir İnönü Üniversitesi'nde müzesi var, Turgut Özal Müzesi'ni de kuracağız. Tıpkı Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan müzeleri gibi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yakışır bir müzeyi de Malatya'ya kurmuş olacağız. Bana göre doğduğu yerde bu müzenin sahiplenmesi lazım. Kayseri ve Rize nasıl cumhurbaşkanlarına sahipleniyorsa biz Malatyalılar olarak da cumhurbaşkanımıza sahiplenmemiz lazım. Biz gerçekten hemşehrimizle ve hemşehrisi olmakla gurur duyuyoruz."