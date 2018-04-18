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"Ülkelerin tarihlerini değiştiren liderler vardır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 00:12 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Ülkelerin tarihlerini değiştiren liderler vardır. Bu liderlerden birisi de hiç şüphesiz ve tartışmasız 8. Cumhurbaşkanımız milletin adamı Turgut Özal'dır" - "O, hür teşebbüsü ile özellikle Anadolu insanının dünyada iş yapabilme noktasında cesaretlendiren önünü açan ve devletçi bir anlayıştan, liberal bir ekonomiye serbest piyasaya geçirten ve bu anlamı ile Türkiye'ye çağ atlatan bir liderdi"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Ülkelerin tarihlerini değiştiren liderler vardır. Bu liderlerden birisi de hiç şüphesiz ve tartışmasız 8. Cumhurbaşkanımız milletin adamı Turgut Özal'dır." dedi.

Belediye Meclis Üyeleri Derneği, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla Keçiören'deki Necip Fazıl Kısakürek Kongre Salonu'nda anma programı düzenledi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, Malatyalıların, hemşehrileri 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile gurur duyduğu bir lider olduğunu belirtti.

Tüfenkci, "Özal, yaşadığı zaman dilimi içerisinde fikirleriyle, icraatlarıyla çok tartışılan ama hiç şüphesiz Türkiye'ye lig atlatan bir liderdi" ifadesini kullandı.

Milletin içinden çıkanların, milletle yol yürüyenlerin, unutulmadığını vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"O, hür teşebbüsü ile özellikle Anadolu insanının dünyada iş yapabilme noktasında cesaretlendiren önünü açan ve devletçi bir anlayıştan, liberal bir ekonomiye serbest piyasaya geçirten ve bu anlamı ile Türkiye'ye çağ atlatan bir liderdi. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla eğer Türkiye 2017 yılında ekonomide 7,4 büyümeyi yakalamışsa hiç şüphesiz bunda büyük pay özel sektöründür. Özel sektörün yatırımları ile Türkiye büyüyor. İnşallah bundan sonra da büyümeye devam edecektir."

8. Cumhurbaşkanı Özal'ın Türkiye'nin istikrarının sağlanması için her fırsatta başkanlık sistemine işaret ettiğine değinen Tüfenkci, "Kısmet 16 Nisan 2017'de oldu ve millet cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' dedi. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine fiilen de yine milletin oyları ile geçmiş olacağız." diye konuştu.

- "Turgut Özal Müzesi'ni de kuracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına yönelik açıklamalarını anımsatan Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Turgut Özal Üniversitesi Ankara'da kurulduğunda Malatyalılar şunu söylüyordu; 'niye Malatya'da değil. Bu iş Malatya'da olmalıydı.' Ama şimdi Malatya'da daha gür bir şekilde kuruyoruz. Sadece üniversitesi değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Malatya'da şuan da bir İnönü Üniversitesi'nde müzesi var, Turgut Özal Müzesi'ni de kuracağız. Tıpkı Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan müzeleri gibi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yakışır bir müzeyi de Malatya'ya kurmuş olacağız. Bana göre doğduğu yerde bu müzenin sahiplenmesi lazım. Kayseri ve Rize nasıl cumhurbaşkanlarına sahipleniyorsa biz Malatyalılar olarak da cumhurbaşkanımıza sahiplenmemiz lazım. Biz gerçekten hemşehrimizle ve hemşehrisi olmakla gurur duyuyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesinde önemli rol oynayan Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 25. yılında dualarla andıklarını belirtti.

Eski bakanlardan Hüsnü Doğan da Özal'ın herkesi kucaklayan, fikirlere önem veren özel bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Herkesten istifade etmeyi, yararlanmayı, becerebilen bir kişiydi." dedi.

Eski bakan Halil Şıvgın da Turgut Özal'ın dış politika konusunda başarısını anımsatarak, "Hoşgörülü biriydi, bu özelliğiyle çok tabu yıktı." ifadesini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu ise merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın ülkeye kazandırdığı hizmetleri ve anılarını anlatırken, eski bakan Vehbi Dinçerler de Özal'ın Türkiye'yi yurt dışına açtığını, Türk milletini dünya vatandaşı yaptığını kaydetti.

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