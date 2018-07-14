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"Ülkem, namusum, bayrağım ve ezanım için dışarıya çıktım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı koymak için İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na giderken tankın araçlarını ezmesi sonucu yaralanan gazi Servet Ergün, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor - 15 Temmuz gazisi Servet Ergün: - "Ülkem, namusum, bayrağım ve ezanım için dışarıya çıktım. Bugün yine olsa yine çıkarım. Şehit bile olsam yine dışarı çıkardım"

İBRAHİM YALDIZ - İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine direnmek için Atatürk Havalimanı'na giderken tankın arabalarını ezmesi sonucu yaralanan gazi Sedat Ergün, "Ülkem, namusum, bayrağım ve ezanım için dışarıya çıktım. Bugün yine olsa yine de çıkarım. Şehit bile olsam yine dışarı çıkardım." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Atatürk Havalimanı'na giderken tankın, içinde bulunduğu aracı ezmesi sonucu yaralanan 35 yaşındaki Ergün, o gece yaşadıklarını unutamıyor.

Muş'ta yaşayan Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işçi olarak çalıştığını, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine arkadaşlarıyla Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktıklarını söyledi.

Gece saatlerinde havalimanına doğru ilerlerken tankların yola çıktığını anlatan Ergün, şöyle konuştu:

"Tankların yola çıktığını, arabaları ezdiğini ve millete kurşun yağdırdığını gördük. O esnada arkadaşlarımla içinde bulunduğum arabayı tank yarıya kadar ezdi. Ardından yaklaşık 300 metre bizi sürükleyip otobanda bulunan bariyere yapıştırdı. Hastanede, arabadaki arkadaşımın bir bacağını kestiler. Geçen ay 22 ameliyattan sonra ikinci bacağı da kesildi. Benim ise boynumda 2 kırık, belimde 4 kırık ve başıma 15 dikiş atıldı. 2 yıl aradan geçmesine rağmen halen tedavim devam etmekte. Tedavi için 3 ayda bir İstanbul'a gidip geliyorum."

- "Ülkem, namusum, bayrağım ve ezanım için dışarıya çıktım"

Ergün, 15 Temmuz gecesi 81 milyonun nasıl tek yürek olduğuna tanıklık ettiklerini dile getirerek "Ülkem, namusum, bayrağım ve ezanım için dışarıya çıktım. Bugün yine olsa yine çıkarım. Şehit bile olsam yine dışarı çıkardım. Bir Mısır ve Suriye olmaktansa çıkarım şehit olurum daha güzel. O gece sadece bir Türk, Kürt, Laz ve Çerkez meselesi değildi. O gece esaretten çok biz Esenler'de milletin cesaretini gördük." dedi.

Hainlerin ele geçirdiği tanktaki bir askerin silahla etrafa ateş ettiğini belirten Ergün, "O bölgede tanklar 19 aracı ezdi, 6 şehit ve 46 gazimiz oldu. O gece birlik ve beraberlik vardı. Millette bir cesaret vardı. Allah bir daha o günleri göstermesin." diye konuştu.

- "Bizi kimse bölemez, bölemeyecekler de"

"Çanakkale'de Seyit Onbaşılar vardı, 15 Temmuz'da buna şahit olduk." diyen Ergün, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Yaralandığımda beni hastaneye götüren Nevşehirli bir kız kardeşimiz oldu. 2 gün boyunca hastanede başımdan ayrılmadı. O yüzden buradan söylüyorum, bizi kimse bölemez, bölemeyecekler de. Yok Kürt'müş, Türk'müş Çerkez'miş. Biz 81 milyon olarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyoruz."

- "O gece çocuklarını düşünmeden vatanı için gitti"

Gazinin eşi Semra Ergün de 15 Temmuz'da eşi yaralandığında Bitlis'te olduğunu söyledi.

Eşiyle gurur duyduğunu dile getiren Ergün, "Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine o gece gözünü kırpmadan çocuklarını düşünmeden vatanı için gitti. Gittiğine de sevindim. Eşini ve iki kızını hiç düşünmeden gitti. İyi ki başımızdadır. Allah başımızdan eksik etmesin. Sürekli hasta, geceleri rahatsız oluyor, buna da şükrediyoruz." diye konuştu.

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