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"Ülkemize ekonomik bir savaş açılmıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

Genç USMED Genel Başkan Yardımcısı Emre Yazıcıoğlu: - "ABD'nin ülkemize uygulamaya kalkıştığı baskı kabul edilemez. Ülkemize ekonomik bir savaş açılmıştır" - "Bizlere ilk düşen görev ABD ve bağlı şirketlerinin ekonomik ağını çökertmektir. Bunun ilk yolu da kullanmış olduğumuz sosyal medya platformlarındaki Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi reklam bütçelerimizi tamamen askıya almaktır"

İSTANBUL (AA) - Genç Uluslararası Sosyal Medya Derneği (Genç USMED) Genel Başkan Yardımcısı Dijital İletişim Uzmanı Emre Yazıcıoğlu, ABD'nin Türkiye'ye uygulamaya kalkıştığı baskının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ülkemize ekonomik bir savaş açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik güvenliğine karşılık yapılan eylemin, Türk milletine ve bağlı kurumlarına iyi niyet dışında yapılan bir baskı girişimi olduğunu vurguladı.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz ihanetlerinde Türkiye'nin karşısında yer alan, Gezi olaylarında dış güçler tarafından açık ara desteklenen medya kanalları ve sosyal medya platformlarının reklam bütçelerinin askıya alınması gerektiğini, bu platformlarda reklam vermeye devam etmenin, onlara para kazandırmak, ABD'nin, Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşta taraf olmak anlamına geldiğini aktaran Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"ABD'nin ülkemize uygulamaya kalkıştığı baskı kabul edilemez. Ülkemize ekonomik bir savaş açılmıştır. Dijital dönüşüm çağında yaşadığımız aşikar bir gerçektir. Ekonomik savaş adını verdiğimiz bu zorlu süreçte görüldüğü üzere silahlar yerine teknolojiler konuşlandırılıyor. Bizler de bu ülkenin her bir vatandaşı olarak bu savaşta üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bizlere ilk düşen görev ABD ve bağlı şirketlerinin ekonomik ağını çökertmektir. Bunun ilk yolu da kullanmış olduğumuz sosyal medya platformlarındaki Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi reklam bütçelerimizi tamamen askıya almaktır.

Kazandıkları milyonlarca doların vergisini bile ülkemize vermiyorken, bizler bu zorlu süreçte reklam vermeye devam edersek, Türkiye karşısında ABD tarafına geçmiş oluruz. Daha önce yerli yazılım konusunda defalarca girişimlerde bulunduk fakat bir sonuç alamadık. Ama biz kurum olarak vazgeçmeyeceğiz. Bu hususta biz taşın altına gövdemizi koymaya daima hazırız. Yeni hükümet sistemi kapsamında açılan Dijital Dönüşüm Ofisi yetkililerinden en büyük beklentimiz tam da budur."

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Genç USMED Genel Başkan Yardımcısı Dijital İletişim Uzmanı Emre Yazıcıoğlu Uluslararası Sosyal Medya Derneği

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