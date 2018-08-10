"Ülkemizi daha güçlü noktalara getireceğiz"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, "Bundan sonraki süreçte hızlı adımlarla, etkin yatırımlarla 81 milyon vatandaşımızın hem bugününü, hem geleceğini garanti altına alacak, ülkemizi daha güçlü noktalara getirecek çalışmaları gerçekleştireceğiz." dedi.
Sarıeroğlu, Memur-Sen Adana İl Temsilciliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Ülkemiz önemli süreçlerden geçti. Şimdi de önemli süreçlerden geçiyor. Potansiyeli, fırsatları imkanları çok güçlü bir ülkeyiz. Bizim için şu anda en önemli şey Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ne geçilmiş olması ve su sistemin ilk seçilmiş başkanı da liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasıydı. Bundan sonraki süreçte hızlı adımlarla, etkin yatırımlarla 81 milyon vatandaşımızın hem bugününü, hem geleceğini garanti altına alacak, ülkemizi daha güçlü noktalara getirecek çalışmaları gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.
Genel Seçimin ardından, yerel seçimlerle ilgili de start verildiğini anlatan Sarıeroğlu, aktif şekilde Adana'nın konularına çözüm üretecek politikaların da yatırımların da takipçisi olacaklarını vurguladı.
Yerel seçimlerle ilgili Adana'nın büyükşehir ve 15 ilçesine AK Parti belediyeciliğini getirme konusunda var güçleriyle çalışacaklarına işaret eden Sarıeroğlu, genel merkezin takdiriyle adayları belli olduktan sonra omuz omuza çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.
Adana'nın her köşesinde bulunduklarını anlatan Sarıeroğlu, "Hedefimiz, sıkmadık el, çalınmadık kapı bırakmamaktır." diye konuştu.
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Sezer de Sarıeroğlu'na ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi.
Sarıeroğlu, daha sonra toplantıya katılanların sorularını yanıtladı.
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