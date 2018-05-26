"Ülkemizi küresel bir oyuncu yapmak için çalışmayı sürdüreceğiz"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ülkemizi bölgesel bir güç, küresel bir oyuncu yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi sadece kendi coğrafyamızla sınırlı tutmuyoruz." dedi.

Özlü, Bolu'nun Göynük ilçesinde belediye tarafından bu sene 31'incisi düzenlenen Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü etkinliklerine katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Özlü, bundan 559 yıl önce ahirete irtihal eden Akşemseddin Hazretleri'nin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, "İstanbul'un manevi fatihi olan Akşemseddin Hazretleri, gerek yaşamı gerek manevi önderliği gerekse de bizlere verdiği nasihatlerle manevi hayatımıza rehber olmuştur, ışık tutmuştur. Hacı Bayram-ı Veli'nin talebesi, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin Hazretleri, sonsuza kadar bizi etkilemeye, bizlere rehberlik etmeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

- "Dünyanın bütün mazlumlarının sesi oluyoruz"

Bütün gayretlerinin milletin mutluluğuna katkı sunmak olduğunu dile getiren Özlü, "Ülkemizi bölgesel bir güç, küresel bir oyuncu yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi sadece kendi coğrafyamızla sınırlı tutmuyoruz. Tam aksine dünyanın bütün mazlumlarının sesi oluyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye hedefine ulaşmak için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz." ifadesini kullandı.