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"Ülkemizi küresel bir oyuncu yapmak için çalışmayı sürdüreceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Ülkemizi bölgesel bir güç, küresel bir oyuncu yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi sadece kendi coğrafyamızla sınırlı tutmuyoruz"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ülkemizi bölgesel bir güç, küresel bir oyuncu yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi sadece kendi coğrafyamızla sınırlı tutmuyoruz." dedi.

Özlü, Bolu'nun Göynük ilçesinde belediye tarafından bu sene 31'incisi düzenlenen Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü etkinliklerine katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Özlü, bundan 559 yıl önce ahirete irtihal eden Akşemseddin Hazretleri'nin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, "İstanbul'un manevi fatihi olan Akşemseddin Hazretleri, gerek yaşamı gerek manevi önderliği gerekse de bizlere verdiği nasihatlerle manevi hayatımıza rehber olmuştur, ışık tutmuştur. Hacı Bayram-ı Veli'nin talebesi, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin Hazretleri, sonsuza kadar bizi etkilemeye, bizlere rehberlik etmeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

- "Dünyanın bütün mazlumlarının sesi oluyoruz"

Bütün gayretlerinin milletin mutluluğuna katkı sunmak olduğunu dile getiren Özlü, "Ülkemizi bölgesel bir güç, küresel bir oyuncu yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi sadece kendi coğrafyamızla sınırlı tutmuyoruz. Tam aksine dünyanın bütün mazlumlarının sesi oluyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye hedefine ulaşmak için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özlü, bilimde, teknolojide, sanayide, eğitimde, ulaştırmada, sosyal dayanışmada, savunmada, enerjide ve sağlıkta sayısız projelere imza attıklarını anlatarak, 16 sene boyunca ne söyledilerse, neyin sözünü vermişlerse aynı çizgide devam ettiklerini bildirdi.

Konuşmasının ardından Akşemseddin Hazretleri Anma Günü etkinliklerine katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından Göynük'e gelen yaklaşık 5 bin kişiyle iftar yapan Özlü, daha sonra Akşemseddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti.

Bakan Özlü'ye, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve öteki ilgililer eşlik etti.

Öte yandan, Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü etkinlikleri kapsamında, iftar yapıldıktan sonra ilahi dinletisi ve semazen gösterisi yapıldı.

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Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Bolu Güynük

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