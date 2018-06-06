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"Ülkemizi ve milletimizi hedeflere taşıyacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 23:17 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Bugüne kadar var gücümüzle çalışıp sorunları birer birer çözdüysek, bundan sonra da aynı azimle ülkemizi ve milletimizi hedeflere taşıyacağız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti olarak çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirterek, "Bugüne kadar var gücümüzle çalışıp sorunları birer birer çözdüysek, bundan sonra da aynı azimle ülkemizi ve milletimizi hedeflere taşıyacağız." dedi.

Bakan Özlü, çeşitli programlar için geldiği Düzce'de Çilimli ilçesinde faaliyetini sürdüren hazır beton fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Fabrika yetkililerinden bilgi alan Özlü, daha sonra AK Parti Gölyaka teşkilatı tarafından ilçe meydanında düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Özlü, memleketinde hemşehrileriyle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Uzun yıllardır kentte çeşitli kademelerde siyasetin içinde bulunduğunu vurgulayan Özlü, "Sizlerle uzun bir yol yürüdük.
Milletvekili adayı olarak, milletvekili olarak, bakan olarak, farklı görevlerle karşınıza çıktım.
Gücüm yettiğince siz sevgili kardeşlerimin dertlerine derman olmaya, Düzcemizin ve Gölyakamızın gelişmesi ve kalkınması için el vermeye çalıştım.
Şükürler olsun ki kısa zamanda çok iyi mesafeler aldık." diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'ye neler kazandırdığının ortada olduğunu vurgulayan Özlü, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye, Düzce'ye ve Gölyaka'ya, neler kazandırdığımızın yakından şahidisiniz.
Bilmenizi isterim ki biz hep inancımızın bize gösterdiği yolda yürüyüp, 'Halka hizmet, Hak'ka hizmettir' düsturuna göre hareket ettik.
O yüzden, halkımıza hizmet etmeyi kendimize görev edindik, bu hizmet aşkıyla yapılamaz denilenleri yaptık.
Siyaseti, sadece halkımıza hizmet etmenin bir aracı olarak gördük ve o aracı en verimli bir şekilde kullanmaya özen gösterdik.
Milletimizin çok daha iyisine layık olduğuna gönülden inandık.
O inançla Türkiye'nin sadece günlük sorunlarını çözmeyi değil, gelecek vizyonunu da belirlemeyi kendimize görev edindik.
İşte ülkemizin önüne koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bu inancın bir yansımasıdır.
İnşallah nasıl ki bugüne kadar var gücümüzle çalışıp sorunları birer birer çözdüysek, bundan sonra da aynı azimle ülkemizi ve milletimizi hedeflere taşıyacağız.
İşte bu yüzden, vakit Türkiye vakti, vakit Düzce vakti diyoruz."

Bakan Özlü, 24 Haziran'da Düzceli hemşehrilerinin, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de AK Parti'yi bağrına basacağını belirterek, "Hem liderimizi yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız hem de partimizi Mecliste büyük bir çoğunluğa ulaştıracağız ve hep birlikte 'Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' hedefine yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özlü, iftar programının ardından ilçede esnaf ziyareti yaparak, Cumhuriyet Caddesi'ndeki AK Parti seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

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