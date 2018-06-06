Uzun yıllardır kentte çeşitli kademelerde siyasetin içinde bulunduğunu vurgulayan Özlü, "Sizlerle uzun bir yol yürüdük. Milletvekili adayı olarak, milletvekili olarak, bakan olarak, farklı görevlerle karşınıza çıktım. Gücüm yettiğince siz sevgili kardeşlerimin dertlerine derman olmaya, Düzcemizin ve Gölyakamızın gelişmesi ve kalkınması için el vermeye çalıştım. Şükürler olsun ki kısa zamanda çok iyi mesafeler aldık." diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti olarak çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirterek, "Bugüne kadar var gücümüzle çalışıp sorunları birer birer çözdüysek, bundan sonra da aynı azimle ülkemizi ve milletimizi hedeflere taşıyacağız." dedi.

AK Parti'nin Türkiye'ye neler kazandırdığının ortada olduğunu vurgulayan Özlü, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye, Düzce'ye ve Gölyaka'ya, neler kazandırdığımızın yakından şahidisiniz.

Bilmenizi isterim ki biz hep inancımızın bize gösterdiği yolda yürüyüp, 'Halka hizmet, Hak'ka hizmettir' düsturuna göre hareket ettik.

O yüzden, halkımıza hizmet etmeyi kendimize görev edindik, bu hizmet aşkıyla yapılamaz denilenleri yaptık.

Siyaseti, sadece halkımıza hizmet etmenin bir aracı olarak gördük ve o aracı en verimli bir şekilde kullanmaya özen gösterdik.

Milletimizin çok daha iyisine layık olduğuna gönülden inandık.

O inançla Türkiye'nin sadece günlük sorunlarını çözmeyi değil, gelecek vizyonunu da belirlemeyi kendimize görev edindik.

İşte ülkemizin önüne koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bu inancın bir yansımasıdır.

İnşallah nasıl ki bugüne kadar var gücümüzle çalışıp sorunları birer birer çözdüysek, bundan sonra da aynı azimle ülkemizi ve milletimizi hedeflere taşıyacağız.

İşte bu yüzden, vakit Türkiye vakti, vakit Düzce vakti diyoruz."