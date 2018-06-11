"Ülkemizin geleceği için tek vücut olduk"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz ülkemizin birliği, beraberliği söz konusu olduğunda tek vücut olmayı biliyoruz." dedi. Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Batmanlılar Derneği'ni ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek, milletin bin yıldır bu topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşadığını kaydetti. Kaya, "Yeri geldi omuz omuza mücadele ettik. Vatanımız için canımızı verdik. Şehit olduk, gazi olduk ama kutsal topraklarımıza sımsıkı sahip çıktık, sizlerle birlikte kutsal vatanımızı koruduk. Bizim kardeşliğimize zarar vermeye çalışanlar var. Bütün bu ülkemizin üzerinde oyun oynayanlara rağmen biz birliğimizi beraberliğimizi sağladık." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi milletin sokaklara döküldüğünü hatırlatan Kaya, şunları kaydetti: "Şehitler verdik. Çocuk yaşta şehitlerimiz var, kadın şehitlerimiz var ama bu milletin iradesine sımsıkı sahip çıktık. İstiklal ve istikbalimize sahip çıktık. Allah, 15 Temmuz'dan sonra günlerce demokrasi nöbetlerinde iradesine sahip çıkan, vatanına sahip çıkan, vatanının birliğine ve beraberliğine sahip çıkan kardeşlerimizden razı olsun."

Bakan Kaya, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Doğu ve Güneydoğu illerinde vatandaşların tuttuğu demokrasi nöbetlerini unutmadığını dile getirerek, "Biz ülkemizin birliği, beraberliği söz konusu olduğunda tek vücut olmayı biliyoruz. Biz, bayrağımız, vatanımız ve bu ülkenin geleceği söz konusu olduğunda tek vücut olduk ve tek vücut olmaya da devam edeceğiz, bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı. 16 Nisan'daki referandumda anayasa değişikliği yaparak çok daha güçlü bir sistemi Türkiye'ye getirdiklerine işaret eden Kaya, referandum sürecinde hayır kampanyası için bazı partilerin Avrupa'da propaganda yapmasına izin verilirken, AK Parti'ye izin verilmediğini anlattı. Sosyal politikalar alanında sessiz bir devrimi gerçekleştirdiklerini de söyleyen Bakan Kaya, son 10 yılda Türkiye'nin dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduğunu ifade etti. Ülke ekonomisini büyüttüklerini ve yoksullukla mücadele ettiklerini de vurgulayan Kaya, şöyle devam etti: "Biz ülkemizin ekonomisini büyüttük, yoksullukla mücadele ettik. Biz vatandaşımızın cebine dokunacak işler yaptık. Rakamlar söylüyor, biz değil. Dünya Bankasının ekonomi raporları söylüyor. Sayın İnce'nin bunlardan haberi yok. Bir gün diyor ki Suriyelilerin hepsini sınır dışı edeceğiz. Bugün çıkmış, Aylan bebeğin kıyıya vuran resmini kullanarak ondan da Erdoğan'ı sorumlu tutuyor, bir devleti sorumlu tutuyor. Suriyelileri sınır dışı edeceğim diyen de kendisi.