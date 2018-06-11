"Ülkemizin geleceği için tek vücut olduk"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz ülkemizin birliği, beraberliği söz konusu olduğunda tek vücut olmayı biliyoruz." dedi.
Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Batmanlılar Derneği'ni ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek, milletin bin yıldır bu topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşadığını kaydetti.
Kaya, "Yeri geldi omuz omuza mücadele ettik. Vatanımız için canımızı verdik. Şehit olduk, gazi olduk ama kutsal topraklarımıza sımsıkı sahip çıktık, sizlerle birlikte kutsal vatanımızı koruduk. Bizim kardeşliğimize zarar vermeye çalışanlar var. Bütün bu ülkemizin üzerinde oyun oynayanlara rağmen biz birliğimizi beraberliğimizi sağladık." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi milletin sokaklara döküldüğünü hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:
"Şehitler verdik. Çocuk yaşta şehitlerimiz var, kadın şehitlerimiz var ama bu milletin iradesine sımsıkı sahip çıktık. İstiklal ve istikbalimize sahip çıktık. Allah, 15 Temmuz'dan sonra günlerce demokrasi nöbetlerinde iradesine sahip çıkan, vatanına sahip çıkan, vatanının birliğine ve beraberliğine sahip çıkan kardeşlerimizden razı olsun."
Bakan Kaya, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Doğu ve Güneydoğu illerinde vatandaşların tuttuğu demokrasi nöbetlerini unutmadığını dile getirerek, "Biz ülkemizin birliği, beraberliği söz konusu olduğunda tek vücut olmayı biliyoruz. Biz, bayrağımız, vatanımız ve bu ülkenin geleceği söz konusu olduğunda tek vücut olduk ve tek vücut olmaya da devam edeceğiz, bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.
16 Nisan'daki referandumda anayasa değişikliği yaparak çok daha güçlü bir sistemi Türkiye'ye getirdiklerine işaret eden Kaya, referandum sürecinde hayır kampanyası için bazı partilerin Avrupa'da propaganda yapmasına izin verilirken, AK Parti'ye izin verilmediğini anlattı.
Sosyal politikalar alanında sessiz bir devrimi gerçekleştirdiklerini de söyleyen Bakan Kaya, son 10 yılda Türkiye'nin dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduğunu ifade etti. Ülke ekonomisini büyüttüklerini ve yoksullukla mücadele ettiklerini de vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:
"Biz ülkemizin ekonomisini büyüttük, yoksullukla mücadele ettik. Biz vatandaşımızın cebine dokunacak işler yaptık. Rakamlar söylüyor, biz değil. Dünya Bankasının ekonomi raporları söylüyor. Sayın İnce'nin bunlardan haberi yok. Bir gün diyor ki Suriyelilerin hepsini sınır dışı edeceğiz. Bugün çıkmış, Aylan bebeğin kıyıya vuran resmini kullanarak ondan da Erdoğan'ı sorumlu tutuyor, bir devleti sorumlu tutuyor. Suriyelileri sınır dışı edeceğim diyen de kendisi.
Biz ne istiyoruz. Biz istiyoruz ki orada huzur ortamı oluşsun, aynen bugün Afrin'de terörle mücadelemizi yaptık, kahraman bir komutanla orayı terörden temizledik ve 400 bine yakın Suriyeli kardeşimiz bugün Türkiye'den Afrin'e dönmüş durumda. İnşallah biz, terörle güçlü bir mücadele yapacağız ve bütün Suriyeli kardeşlerimiz de vatanlarına geri dönecekler."
Kandil'e doğru ilerlediklerini ve terörün ülkeden tamamen temizleneceğini belirten Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugün Kandil'e doğru ilerliyoruz. Allah'ın izniyle terör belasını bu ülkeden tamamen yok edeceğiz. Artık evlatları dağa kaçırılan annelerimiz ağlamayacak. Artık evlatları PKK tarafından katledilen annelerimiz ağlamayacak. Güçlü, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Kandil'i de o terör örgütünün başına Allah'ın izniyle yıkacağız."
Dernek ziyaretinden sonra Küçükçekmece'de ev ziyaretlerinde bulunan Bakan Kaya'ya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz eşlik etti.
Bakan Kaya, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Florya Beşyol Yurt Müdürlüğü'nde kız öğrenciler ile bir araya geldi.
Burada öğrenciler ile sohbet eden Kaya, öğrencilerin taleplerini dinleyerek, fotoğraf çektirdi.
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