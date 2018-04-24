Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 41 gönüllü drone pilotu, "Ülken İçin Uç" projesi kapsamında 26 ilin doğal güzelliklerinin havadan görüntülendiği klip hazırladı.

Proje koordinatörü ve görüntü yönetmeni Resul Hastürk, yaptığı açıklamada, amatör ve profesyonel 41 drone pilotunun Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya gösterebilmek için çalışma başlattığını söyledi.

Hastürk, 2 yıldır devam eden projede sadece gönüllülerin yer aldığını belirterek, "Projelerde, ülkemizin güzelliklerini, görkemli camilerini ve köprülerini ele aldık." diye konuştu.

Son projeyi de tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Hastürk, şunları kaydetti:

"Bu projemizde de ülkemizin birliğini ve bölünmezliğini göstermek istedik. Bu uğurda göğsünü siper etmiş tüm vatan evlatlarına, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan, şehit düşen ve gazi olan tüm kardeşlerimize ithaf etmek istedik. Aynı zamanda bu videomuzu ülkemizin geleceği çocuklara armağan etmek istedik."

Balıkesir, Kastamonu, Sivas, İstanbul, Ankara, Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesinin de arasında olduğu 26 şehrin havadan görüntülerinin yer aldığı klipte, Türk bayrağının dalgalanması, çocukların okul bahçelerinde Türk bayrağı koreografisi yapması ve şehit cenazeleri yer alıyor.

Klipte ayrıca İstiklal Marşı'nın 10 kıtası da seslendiriliyor.