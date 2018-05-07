Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynandığını belirterek, "Ülkemiz yükseldikçe önünü kesmek için ne yapıyorlar? Kalkıyorlar geçmişte PKK'yı ülkenin başına dert olsun diye kuruyorlar. PKK, alçak Marksist Leninist terör örgütüdür. Arkasından yetmiyormuş gibi DEAŞ'ı kurdular, DEAŞ'ı kuran, silah veren onlar. Arkasından Suriye'de bir terör örgütü kurmak için YPG/PYD gibi bir takım terör örgütleri, isimlerini değiştiriyorlar bizi kandırmak için, bizde kanacak göz var mı? Biz her şeyi biliyoruz. Orada kim ne nefes alıyor biliyoruz." dedi. Bakan Eroğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Belediye Kültür Merkezi'nde Devlet Su işleri Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimine katıldı. Törende konuşan Bakan Özlü, yatırımlar kapsamında ıslah edilecek olan Efteni Gölü havzasının çalışmaları tamamlandığında yeni Abant Gölü olacağını belirterek, emeği geçen Bakan Eroğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Düzce için yapılan çalışmaların devam edeceğini dile getiren Bakan Eroğlu ise orman köylerinde yaşayan 2 bin 586 aileye 15 milyon liralık kredi verdiklerini belirtti. Ormanlarda arıcılık faaliyetlerine önceden izin verilmediğini aktaran Eroğlu, "Ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak alma kararı aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, 5 bin köye gelir getirici orman kurmak için talimat verdi. Şu ana kadar 3 bin 800 köyü tamamladık. 2019'a kadar 5 bin köye gelir getirici orman kuracağız. Ormanlar artık halkımızın kalkınması için bir lokomotif olacak. Burada madem orman var, vatandaş buradan istifade edecek." diye konuştu. - "Ülkenin üzerinde büyük oyun oynanıyor" Konuşmasında 24 Haziran seçimlerine de değinen Eroğlu, ülke üzerinde büyük oyunlar oynandığını belirtti. Bir takım hain odakların, ülke yükseldikçe önünü kesmek için çalıştıklarına dikkat çeken Eroğlu, şöyle devam etti: "Ülkemiz yükseldikçe önünü kesmek için ne yapıyorlar? Kalkıyorlar geçmişte PKK'yı ülkenin başına dert olsun diye kuruyorlar. PKK alçak Marksist Leninist terör örgütüdür. Arkasından yetmiyormuş gibi DEAŞ'ı kurdular, DEAŞ'ı kuran, silah veren onlar. Arkasından Suriye'de bir terör örgütü kurmak için YPG/PYD gibi bir takım terör örgütleri, isimlerini değiştiriyorlar bizi kandırmak için, bizde kanacak göz var mı? Biz her şeyi biliyoruz. Orada kim ne nefes alıyor biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizde büyük oyun var. Ülkemizin önünü kesmek için parti kapatma davası açtılar mı? Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'nin en büyük partisini iktidar olan bir partiyi kapatma davası.. Ayrıca bir takım muhtıralar verdiler mi? Arkasından Gezi hadiseleri... Enflasyon minimuma düştü, hatta faizler yüzde 4 gibi tarihindeki en düşük seviyeye geldi, hemen Gezi hadisesi oldu. Çünkü bunlar alışmışlar, toplanan vergilerin yüzde 86'sı, eski Türkiye'de faiz lobisi tarafından hortumlanıyordu. O ballı kaymaklı günlere alıştıkları için Gezi hadiselerini çıkaran onlar. Ama Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız onun da üstesinden geldi. Daha sonra 30-40 yıl bazı Batının istihbarat örgütleri bir haini çekirdekten hazırlamışlar. Alçak FETÖ terör örgütünü... 15 Temmuz Türkiye'yi bir işgal girişimi aslında. Bunların hepsinin ardında Batı var. O yüzden Türkiye üzerinde büyük hesaplar var. Ama şunu da unutmayın, Türkiye'nin ehemmiyeti çok büyük. Gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye. O yüzden tarihimizdeki en fazla mes'uliyetin olduğu dönemden geçiyoruz. Bizdeki mes'uliyet Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki bir kişinin belki yüz katıdır. Tarih şuuru bunu bize emrediyor. Balkanlar'a, Orta Asya'ya gittiğimizde, 'tarih sizi çağırıyor' diyorlar, tarih Türkiye'yi çağırıyor. Bu bakımdan 24 Haziran'da hazır olun, oyunlarını bozmamız lazım. Çünkü Türkiye gelişiyor."