"Ülkenin üzerine çok büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe önümüzü kesmek için dost görünen ülkeler set çekmek için birtakım planlar kuruyorlar. Hile ve desiselerle Türkiye'nin kalkınmasını engellemeye çalışıyorlar. Geçmişte, hükümetimize muhtıralar verildi, parti kapatma davaları açıldı, 15 Temmuz'da ise hazırladıkları bir hain ile ülkeyi işgal girişiminde bulundular. Güney sınırımızda terör devleti kurmak için çalışma yaptılar ama Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile bu oyunu bozduk. Oyun devam ediyor, yeni oyunlarında ise 'ekonomik olarak Türkiye'yi çökertelim, önümüzde diz çöksün' diyorlar. Eski dönemlerde hani bir IMF memuru geldiği zaman hükümetin başbakanı el pençe durur ya o günleri istiyorlar. Artık o dönem geçti, şanlı büyük Türkiye var."

Nevşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen törende konuşan Eroğlu, bazı devletlerin Türkiye'nin önünü kesmek amacıyla çeşitli hamleler yaptığını söyledi.

NEVŞEHİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ülkenin üzerine çok büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe önümüzü kesmek için dost görünen ülkeler set çekmek için birtakım planlar kuruyorlar. Hile ve desiselerle Türkiye'nin kalkınmasını engellemeye çalışıyorlar." dedi.

"Cumhurbaşkanımız bunların oyununu bozmak için 24 Haziran’da sandığı halkın önüne getiriyor." diyen Eroğlu, "24 Haziran seçimleri basit bir parti seçimi değil, milletin istikbalidir, devletin bekasıdır. Türkiye'nin kalkınması, büyük hedeflerin gerçekleşmesi ve istikrarın devam etmesi şarttır. 2023 yılında hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük on ekonomisi içine yerleştirmektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Eroğlu ve protokol üyeleri, içme suyu depoları ile ormancılık ve ıslah projelerini içeren 22 milyon lira bedelli yeni yatırımların temelini platforma kurulan butona basarak attı.

Bakan Eroğlu, törende 10 aileye gelir getirici tür ve ORKÖY sertifikası verdi.

