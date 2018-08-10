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Ülker'den ikinci çeyrekte 241,7 milyon TL net kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

Ülker Üst Yöneticisi Mehmet Tütüncü: - "Ülker Bisküvi olarak hedeflerimiz doğrultusunda, ürün kalitemizden asla ödün vermeden büyüme trendinde olduğumuz her coğrafyada devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Ülker Bisküvi'nin net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168'lik artışla 241,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılı ciro ve karlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ikinci çeyrek atıştırmalık işlerinin cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artışla 1 milyar 330 milyon TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Türkiye’nin en büyük halka açık gıda şirketi Ülker Bisküvi’nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 2018 yılı ikinci çeyreğinde 200 milyon TL olarak gerçekleşerek, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı.

Şirketin ana ortaklığa ait net dönem karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168'lik artışla 241,7 milyon TL oldu. Ülker hedeflediği operasyonel karlılık seviyesini aşmakla kalmayıp net karlılıkta kendi rekorunu da kırdı.

Bu arada, Ülker Bisküvi’nin toplam cirosunun içindeki yüzde 34’lük pay dövize dayalı gelirlerden oluşuyor.

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- "Büyümemize sağlam adımlarla devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrekte elde ettiği FAVÖK oranının ikinci çeyrekte de koruduğunu belirterek, şirketin performansına ilişkin şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve yurt dışında sürekli olarak karlılığımızı ve satışlarımızı önemli ölçüde artırmaya devam ediyoruz. International Biscuits Company'nin (IBC) yüzde 100 hissenin alımının tamamlanmasıyla Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki ülkelerin serbest ticaret anlaşmalarından faydalanılarak ihracat potansiyelimizi artırmaya devam ediyoruz. Ülker Bisküvi olarak hedeflerimiz doğrultusunda, ürün kalitemizden asla ödün vermeden büyüme trendinde olduğumuz her coğrafyada devam edeceğiz. Şirket olarak önceki yıllarda hedefimiz olan yüzde 15 FAVÖK seviyesini yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğumuz yatırımlarla, oluşturduğumuz maliyet avantajları, ürün sinerjileri, faaliyetlerimizde elde ettiğimiz güçlü performans ve markamıza sürekli yatırım yaparak sürdüreceğiz. Ayrıca tüm paydaşlarımıza değer yaratarak büyümemize sağlam adımlarla devam edeceğiz."

Tütüncü, Ülker Bisküvi’nin ikinci çeyrekte de hızlı büyümesini devam ettirdiğini aktararak, "Ülker Bisküvi, operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı ikinci çeyreğinde büyümesini devam ettirdi. Makul fiyat hedefimizin, yaptığımız inovasyonların ve sürdürülebilir marka yatırımıyla rekabet üstünlüğü sağlayacak alanları önceliklendirmenin iyi sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Toplam atıştırmalık işleri ciromuzu 2018 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3, toplam FAVÖK’ümüzü yüzde 21,8 ve net karımızı yüzde 168 artırarak faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerdeki operasyonel gücümüzü, yetkinliğimizi ve uyguladığımız etkin stratejilerin başarısını bir kez daha ispat etmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
finansal sonuç Net kar Ülker Bisküvi

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