Ülker'den ikinci çeyrekte 241,7 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Ülker Bisküvi'nin net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168'lik artışla 241,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılı ciro ve karlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ikinci çeyrek atıştırmalık işlerinin cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artışla 1 milyar 330 milyon TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Türkiye’nin en büyük halka açık gıda şirketi Ülker Bisküvi’nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 2018 yılı ikinci çeyreğinde 200 milyon TL olarak gerçekleşerek, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı.

Şirketin ana ortaklığa ait net dönem karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168'lik artışla 241,7 milyon TL oldu. Ülker hedeflediği operasyonel karlılık seviyesini aşmakla kalmayıp net karlılıkta kendi rekorunu da kırdı.

Bu arada, Ülker Bisküvi’nin toplam cirosunun içindeki yüzde 34’lük pay dövize dayalı gelirlerden oluşuyor.