Ülker’in kuvertür çikolata serisi yenilenen ambalajıyla şeflerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Ülker Eksper, Bitter Kuvertür, Sütlü Kuvertür ve Fildişi Kuvertür Çikolata serilerini yenilenen ambalaj ve tadıyla şeflerin beğenisine sunuyor.
Ülker açıklamasına göre, Ülker Eksper, Bitter Kuvertür, Sütlü Kuvertür ve Fildişi Kuvertür Çikolata serilerinin ambalajını ve tadını yeniledi.
Müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirilen farklı reçeteler, ambalaj üzerinde belirtilen EKS (Eksper) kodları ile ayrışıyor. Farklılaşan EKS kodlarıyla, bitter, sütlü ve fildişi çikolata kategorilerinde çok geniş ve zengin çeşitler sunan kuvertür çikolatalar, Ülker’in Fildişi Sahilleri’nden seçerek kendi tesislerinde kavurduğu Forastero kakao çekirdekleri kullanılarak üretiliyor.
Forastero kakao çekirdekleri, Ülker’in 70 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi tesislerinde mikron seviyesinde inceltilerek şeflere layık mükemmel lezzetlere dönüşüyor. Ülker kuvertür çikolata serisi, keklerden pastalara, çikolata soslarından tatlılara tüm pastacılık uygulamaları için ideal akışkanlık performansına sahip bulunuyor.
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