Ülkesinde eli kesilen Iraklı hırsızlık iddiasıyla yakalandı

Sakarya'da hırsızlık yaptığı öne sürülen Irak uyruklu şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmada, Irak uyruklu S.J.M'nin, Adapazarı ilçesinde 2 ayrı ikametten cep telefonu, tablet ve para çaldığı, bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı tespit edildi.
Hırsızlık Bürosu ekiplerince izi sürülen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Irak uyruklu S.J.M'nin, ülkesinde hırsızlık suçunu işlediği gerekçesiyle sağ elinin kesildiği belirtildi.
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği sırada, kesilen elini gazetecilere göstermemek için hırkasıyla gizlediği görüldü.
Öte yandan, zanlının Bolu'da da hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
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