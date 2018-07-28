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"Ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş: "Kimse bizim niyetimizi, duruşumu sorgulamasın. Dün olduğu gibi yarın da bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz"

GİRESUN (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Kimse bizim niyetimizi, duruşumuzu sorgulamasın. Dün olduğu gibi yarın da bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Memiş, bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Giresun Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kamu sendikacılığında ezberleri bozduklarını, aldatmayan ve aldanmayan sendikal anlayışla çözümün adresini olduklarını, bunun karşılığında önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi.

Memur-Sen'in Türkiye'nin zor zamanlardan bugünlere gelmesinde ve geleceğe taşınmasında önemli katkılar sunduğuna işaret eden Memiş, aynı anlayışla yollarına devam edeceklerini, her zaman "önce vatanım, milletim" anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

- "Biz vatan, bayrak sevdalısıyız"

Bayrak, vatan, millet sevdalısı olduklarını ve bu uğurda çıktıkları yolda yürümeye devam edeceklerini belirten Memiş, şunları belirtti:

"Bizi eleştirdiler, 'Yandaş, tarafsınız' dediler. Biz bu vatanı seviyoruz. Biz vatan, bayrak sevdalısıyız. Biz, 'Ezan dinmesin' diyoruz. Onun için kim bizi nereye koymak istiyorsa koysun. Eğer vatanı, bayrağı sevmek, memleketi sevmek taraf olmaksa, biz tarafız. Biz bu tarafta olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin. Eğer milletin yanında olmak yandaşlık ise milletin yanında olanların yanında olmak yandaşlık ise mazlumlara umut olanların yanında olmak yandaşlık ise bu ülkede darbe yapmak isteyenlere karşı meydan okuyanların yanında olmak yandaşlık ise böyle yandaşlığa can kurban olsun. Yandaş olmaya da devam edeceğiz."

Memiş, dün olduğu gibi yarın da ülkeye sahip çıkmaya devam edeceklerine vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bu ülkede sendikacılığı sadece para gibi görenler, sadece ücret artışı üzerinden yapanlar, sokağa inerek kaldırım taşını sökerek devletin malına zarar vermek gibi göstermek isteyenler, ideolojik alanlara sıkıştıranlar şunu gördüler ki sendikacılık, 'Önce ülkem, önce vatanım, çocuklarımızın geleceği, mazlumlara umut olmak, doğrunun yanında, hakkın yanında dik bir şekilde durmak' demektir. İşte Memur-Sen sendikacılığın nasıl yapılacağını herkese gösterdi. Onun için kimse bizim niyetimizi, duruşumu sorgulamasın. Dün olduğu gibi yarın da bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral da ekip ruhu içerisinde sağlık çalışanlarının hakları için sendikal mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Genel kurulda Kerim Süral yeniden şube başkanı seçildi.

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genel kurul giresun Memur Sen Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş

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