Ülkü Ocakları hoşaf ve yarım ekmekle Çanakkale şehitlerini andı

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda fotoğraf sergisi açılırken, vatandaşlara hoşaf ve yarım ekmek dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak ve ocak üyeleri tarafından vatandaşlara hoşaf ve yarım ekmek dağıtıldı. Programda ayrıca Çanakkale Zaferi’ni anlatan fotoğrafların bulunduğu sergi de vatandaşlara sunuldu. Burada açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, Çanakkale Savaşı’nda yaşanılan anları küçük de olsa halka yaşatmak istediklerini belirterek; "Çanakkale’deki aynı azim ve ruhla ‘Gerekirse kolumuzdan, bacağımızdan, kellemizden oluruz, bu vatanı vermeyiz’ diye orada can veren yiğitler gibi Afrin’de de ‘Uçaklar bizi bombalasın ama burayı vermeyelim’ diyen onurlu Mehmetçiğimiz bizi yine gururlandırdı. Biz de 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni, şehitlerimizi, şühedaya olan vefamızı yerine getirmek için il ve ilçe binalarımızda hem Kuranı Kerim tilavetleri, dualarla şehitlerimizi yad ettik. Hem de onların anılarını Cumhuriyet Meydanı’nda fotoğraf sergisiyle canlandırdık. Onlar bir gününü bezen yarım ekmekle, bazen şekersiz hoşafla savaşıyorlarmış. Uykusuzluk, açlık ve sefaletle orada iman gücüyle bedel ödemişler, bu vatanı bize emanet etmişler. Biz de burada onların anısını yerine getirelim dedik. Fotoğraf sergisiyle, yaptırmış olduğumuz üzüm hoşafı ve yarım ekmekle halkımıza da onların yaşadığı anı küçük de olsa yaşatmak istiyoruz. Allah bizi vatanımıza, milletimize, şehitlerimize layık etsin" dedi.

Başkan Çolak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.