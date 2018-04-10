Ülkü Ocakları İl Başkanı Çolak,

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Erciyes üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yaşanan “Türk Bayrağı’nın indirilmesi” olayıyla ilgili fakülte önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Erciyes üniversitesi Edebiyat Fakültesi kantininde sabah saatlerinde yaşanan olayda, üniversitedeki bazı öğrencilerin kantindeki bayraktan rahatsız olduklarını kantin işletmecisine bildirmiş, bu durum üzerine de kantin işletmecisi bütün bayrakları kaldırıp çöpe atmıştır. Bunun üzerine harekete geçen Ülkü Ocakları Erciyes üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde toplanarak İl Başkanı Volkan Çolak önceliğinde bir açıklama yaptı. Başkan Çolak yaptığı açıklamada; “Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kantininde Türk Bayrağı indirilmiştir. Bir yanda bölücü mihraklara karşı Türk Bayrağı dalgalansın diye topyekûn mücadele edilirken, diğer yanda Anadolu’nun kalbinde, Kayserimizde şanlı bayrağımıza el uzatılmıştır. Ay yıldızlı bayrak uğrunda şehitler diyarı olan şehrimizde, bayrak indirme fikrinin dahi beyinlerde oluşması ihanettir. Bu fikrin eyleme dökülmüş olması artık bardağı taşırmıştır. İlim yuvası dediğimiz Erciyes Üniversitesi’nden açıkça söylüyorum; el uzatılan şanlı bayrağımızı ülkücüler yerden alacak ve daha yükseğe asacaktır. Bu uğurda karşımıza çıkan her engeli yıka yıka ilerleyeceğimiz herkes tarafından iyi bilinmelidir. Bu memleket henüz Türk Bayrağı indirilecek kadar sahipsiz kalmamıştır. Bundan sonra herkes gazabımızdan korksun!!! Bunu yapanlardan hesap sorulacak, bayrağı indiren eller kırılacaktır. Bu olay “yanlışlıkla, kazara” gibi ifadelerle geçiştirilmeyecek kadar vahim bir olaydır. “Kimse sabrımızı test etmesin” gibi cümleler kurmayacağız. Taşan sabrımız önünde kimsenin ama kimsenin duramayacağını herkes bilsin. Üniversiteleri ne olduğu bilinmeyen, vatan hainlerinin insafına terk etmeyeceğiz. Gerçekleri görmemek için kör taklidi yapanlara da sesleniyorum; birileri tahrik dolu eylemleri ile Ülkücü Hareketi kaosun aktörü olarak göstermek istemektedir. Herkesi tekrar uyarıyorum; Bir anlık öfkeyle hareket etmeyeceğimiz gibi yapılanları da asla unutmayacağız. Tüm bunların hesabının kinimizin şiddeti ile sonlanacağından emin olun” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından üniversitede ki teşkilatı da uyaran Başkan Çolak, kimsenin tahrike gelmemesini, bütün öğrenci kardeşlerimizin yalnızca dersleri ile ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Toplanan kalabalık daha sonra sloganlar eşliğinde dağıldı.