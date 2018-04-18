Ülkü Ocakları uyuşturucuya tiyatro ile hayır dedi

Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı uyuşturucu maddelerin zararlarını tiyatro gösterimi ile anlattı.

AEÜ konferans salonunda yapılan tiyatroya öğrenciler geniş katılım gösterirken tiyatroda; uyuşturucu özentisine karşı ailelerin üzerine düşen görevlerde anlatıldı.

Tiyatro öncesi konuşan Ülkü Ocakları il Başkanı Ahmet Akbayır, Ülkü Ocaklarının uyuşturucuya karşı olan mücadelesinin kararlılıkla, her şart ve zeminde devam edeceğini söyledi.

Tiyatroda uyuşturucu madde kullanımı ve arkadaş seçimin slayt eşliğinde anlatıldı.