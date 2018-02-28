Ülkü Ocakları’ndan “Dünden Bugüne Türkistan” konferansı

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Türkistan coğrafyasında yaşanan insan hakları ihlalleri ve problemleri dile getirmek maksadıyla ‘Dünden Bugüne Türkistan’ konulu konferans düzenledi.
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Süleyman Çetinsaya Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşma yapan İl Başkanı Volkan Çolak, “ Hepinizin bildiği gibi Anadolu ana yurdumuz, Türkistan ise ata yurdumuzdur. Şunu iyi bilmeliyiz ki, Anadolu bizleri ne kadar ilgilendiriyorsa, Türkistan’daki gelişmelerde aynı derecede dikkatimizi çekmelidir. Zira Ötüken ormanlarında; Mete’nin, Kür Şad’ın başlattığı rüzgâr, Anadolu yaylasında kasırga halini almış, yedi düveli titretmiştir. Türkistan Davası, Avrasya’dan Türk adının silinme çabalarını engelleme davasıdır.Tarihin bu döneminde de görülmektedir ki Türkistan; Rusya, Çin ve İran temelli olduğunu gördüğümüz emperyalist ve komünist politikalar ekseninde zulüm ve baskı altında yaşam mücadelesi vermektedir” dedi.
Başkan Çolak’ın konuşmasının ardından başlayan konferansta Doç. Dr. Galip Güner ve Yrd. Doç. Dr. Gökçe Yükselen A. Peler, katılımcılara Türkistan’da yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Yapılan konuşmaların ardından Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak Doç. Dr. Güner ve Yrd. Doç. Dr. Peler’e katkılarından dolayı plaket takdim etti.
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