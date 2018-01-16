Ülkü Ocaklarından Necati Doğru protestosu

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜLKÜ Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, yazısında Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle Sözcü Gazetesi Yazarı Necati Doğru'yu gazete binası önünde protesto etti.
Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, saat 22.30'da, Sözcü Gazetesi'nin Küçükçekmece Halkalı'daki binasın önünde toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle gazetenin yazarlarından Necati Doğru'yu protesto eden grup, slogan atarak gazete binası önüne siyah çelenk bıraktı.
Bu sırada, çevik kuvvet polisleri gazete binasının bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Eylem sırasında, TOMA ve zırhlı araçlar hazır bekletildi.
Grup adına, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından grup, sloganlar atarak gazete binası önünden ayrıldı.
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