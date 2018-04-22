Ülkü Ocakları'ndan protesto yürüyüşü

İSTANBUL (AA) - Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, tiyatrocu Genco Erkal'ın sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı paylaşımı protesto etti.

Kadıköy Bahariye Caddesi girişinde toplanan grup, burada bir süre bekledikten sonra Erkal'ın sahne aldığı Kadıköy Halk Eğitim Merkezine doğru yürüdü.

Merkeze yakın bir noktada yürüyüşün tamamlanmasının ardından, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç tarafından basın açıklaması yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi girişine siyah çelenk bırakılmasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Polis ekipleri yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemi aldı.