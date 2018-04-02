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Ülkü Tamer, Bodrum'dan gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

BODRUM'daki evinde, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserinden 81 yaşında yaşamını yitiren ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer'in cenazesi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ülkü Tamer, Bodrum'dan gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki evinde, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserinden 81 yaşında yaşamını yitiren ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer'in cenazesi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Tamer'in Bodrum'daki cenaze töreni, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda ismi biraraya getirdi.
Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde, yaz aylarını eşi Neslihan Tamer ile birlikte geçiren ve bir süredir kanser tedavisi gören ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer, dün akşam yaşamını yitirdi. Tamer'in ölümü, edebiyat dünyasını yasa boğdu.
Ülkü Tamer için bugün ikindide Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tamer'in eşi Neslihan Tamer, oyuncu Salih Kalyon, şair Küçük İskender ile sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Oyuncu Salih Kalyon, Türk şiirinin ünlü bir şairini kaybettiğini belirterek, "Türk edebiyatına, çeviri dünyamıza çok büyük katkıları olmuş bir şairimizdi. Aydınların azalmasıyla, toplumun aydınlanması da azalmış oluyor. Süratle karanlığa bürünen bir ülkede aydınlarımızı kaybede kaybede, iyice karanlıkta kalınca anlayacağız Hanya'yı Konya'yı" dedi.
Şair Küçük İskender, "İkinci Yeni içinden çıkıp, aynı anda toplumcu gerçekçi çizgisini hiçbir zaman kaybetmeyen, ikisini harmanlayabilen, bunu yaparken hem sosyalist kanadı çok iyi besleyen, hem imgeyi besleyen en önemli şairlerimizden biriydi. Belki de İkinci Yeni'den bize emanet son kalan şairlerden biriydi. 11 yaşındayken tanıştığım ilk şairdi. Ben onu iyi ki görmüşüm ki, şair olmaya karar vermişim. Toprağı bol olsun, ışıklar içinde yatsın. Birçok insanın sadece ona bir şarkı sözü yazarı değil, 'Virgülün Başından Geçenler'i (bir şiiri) de irdeleyerek, nasıl toplumsal olayları mizahla ve ironiyle dile getirdiğini hiçbir zaman unutmamasını ve göz ardı etmemesini diliyorum" dedi.
'24 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI KAYBETTİM'
Neslihan Tamer de acısının büyük olduğunu belirtip, "Ülkü'yle 24 yılımı paylaştım, iyisiyle kötüsüyle. O dünyanın en iyi insanı idi. Ve benim için değil herkes için öyleydi, çok iyi bir şairdir. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Gençler yetiştirdi. Onun bu güzel yüreğine hayrandım. Yenilerin gelmesine hep katkıda bulundu, dünyanın en iyi insanıydı, karıncayı bile incitmezdi. Hayvanları çok severdi, kedisi onun ardından hala yastığında yatıyor" dedi.
Ülkü Tamer, kılınan cenaze namazının ardından Gümüşlük Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
ÜLKÜ TAMER KİMDİR?
20 Şubat 1937'te Gaziantep'te doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1958'de Robert Kolej'i bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde okudu. 1964-1968 arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Tiyatroyu bıraktı, çeviri çalışmalarına ağırlık verdi. Milliyet Yayınları'nı, Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat Dergisi ve Sanat Olayı dergisini yönetti. İlk şiiri 1954'te "Kaynak" dergisinde yayınlandı. Pazar Postası, Yelken, Yeditepe, "a" gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı. 1959'da basılan ilk şiir kitabı "Soğuk Otların Altında" ile başlayarak İkinci Yeni duyarlılığını yansıtan soyutlamalara yönelik, yoğun ve özgün bir imge anlayışı geliştirdi. Yalın bir dil kullandığı şiirlerinde giderek toplumsal kaygılar ve düşünce öğeleri ağırlık kazandı. Türkü, koşma tadında, masalları, doğa görüntülerini, çocuksu duyarlılığını yansıtan özgür çağrışımların beslediği neşeli, humor yüklü şiirler yazdı.

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Ülkü Tamer, Bodrum'dan gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandıÜlkü Tamer, Bodrum'dan gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandıÜlkü Tamer, Bodrum'dan gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandıÜlkü Tamer, Bodrum'dan gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı

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