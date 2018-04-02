Ülkü Tamer, Bodrum'dan gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı

Şair Küçük İskender, "İkinci Yeni içinden çıkıp, aynı anda toplumcu gerçekçi çizgisini hiçbir zaman kaybetmeyen, ikisini harmanlayabilen, bunu yaparken hem sosyalist kanadı çok iyi besleyen, hem imgeyi besleyen en önemli şairlerimizden biriydi. Belki de İkinci Yeni'den bize emanet son kalan şairlerden biriydi. 11 yaşındayken tanıştığım ilk şairdi. Ben onu iyi ki görmüşüm ki, şair olmaya karar vermişim. Toprağı bol olsun, ışıklar içinde yatsın. Birçok insanın sadece ona bir şarkı sözü yazarı değil, 'Virgülün Başından Geçenler'i (bir şiiri) de irdeleyerek, nasıl toplumsal olayları mizahla ve ironiyle dile getirdiğini hiçbir zaman unutmamasını ve göz ardı etmemesini diliyorum" dedi.

'24 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

Neslihan Tamer de acısının büyük olduğunu belirtip, "Ülkü'yle 24 yılımı paylaştım, iyisiyle kötüsüyle. O dünyanın en iyi insanı idi. Ve benim için değil herkes için öyleydi, çok iyi bir şairdir. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Gençler yetiştirdi. Onun bu güzel yüreğine hayrandım. Yenilerin gelmesine hep katkıda bulundu, dünyanın en iyi insanıydı, karıncayı bile incitmezdi. Hayvanları çok severdi, kedisi onun ardından hala yastığında yatıyor" dedi.