Ülkü Tamer kimdir? Ülkü Tamer yaşamını yitirdi!

Ülkü Tamer dün akşam yaşamını yitirdi. Ünlü şair arkasında pek çok eser bıraktı. Güneş Topla Benim İçin, Ağıt, Üşür Ölüm Bile, Düşenlere gibi birçok ölümsüz esere imza atan Ülkü Tamer, dün akşam rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Şair, çevirmen, oyuncu ve gazeteci kimliği ile bilinen Ülkü Tamer, hayatını Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde sürdürmekteydi. Şair Barış Pirhasan, "Ülkü Tamer'i kaybettik... Şu anda düşünmek, konuşmak, yazmak gelmiyor" şeklindeki paylaşımı ile acı haberi duyurdu. Ülkü Tamer'in cenazesinin, bugün Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. Peki Ülkü Tamer kimdir? Geride hangi eserlerini bıraktı? Kaç yaşındaydı? İşte Ülkü Tamer'in hayatına dair bilgiler...

Ülkü Tamer'i kaybettik... Şu anda düşünmek, konuşmak, yazmak gelmiyor içimden... — Barış Pirhasan (@barispi) 1 Nisan 2018

zÜLFÜ LİVANELİ'DEN MESAJ

Ülkü Tamer'in Güneş Topla Benim için şiirini besteleyen ve sanatçının Zülfü Livaneli de Twitter hesabından Ülkü Tamer'in kaybı karşı yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Ülkü Tamer'i kaybettik. Çok üzgünüm. ZL. — Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) April 1, 2018

ÜLKÜ TAMER KİMDİR?

Ülkü Tamer, 20 Şubat 1937 tarihinde Gaziantep'de doğan şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen. 1950'li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biri olan Ülkü Tamer, yetmişin üstünde kitap çevirmiş, şiir antolojileri hazırlamıştır. 1937'de Gaziantep'te dünyaya geldi; çocukluğu ve ilköğrenim yılları bu kentte geçti. Ortaöğrenimine İstanbul'da devam etti. Robert Kolej'den 1958 yılında mezun oldu. Lise yıllarında şiirleri edebiyat dergilerinde yayımlanmaya başladı. İlk şiiri 1954 yılında Avni Dökmeci'nin yönetimindeki Kaynak dergisinde yayınlandı: "Dünyanın Bir Köşesinden Lucia".