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Ülkü Tamer kimdir? Ülkü Tamer yaşamını yitirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 08:03 | Son Güncelleme

Ülkü Tamer hayatını kaybetti. "Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının söz yazarı olan ünlü şair, senarist, çevirmen Ülkü Tamer'den acı haber dün geldi. Barış Pirhasan, sosyal medya hesabından Ülkü Tamer'in geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Peki Ülkü Tamer kimdir? Kaç yaşındaydı? İşte Ülkü Tamer'in hayatı, eserleri, bilinmeyen yönleri...

Ülkü Tamer kimdir? Ülkü Tamer yaşamını yitirdi!

Ülkü Tamer dün akşam yaşamını yitirdi. Ünlü şair arkasında pek çok eser bıraktı. Güneş Topla Benim İçin, Ağıt, Üşür Ölüm Bile, Düşenlere gibi birçok ölümsüz esere imza atan Ülkü Tamer, dün akşam rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Şair, çevirmen, oyuncu ve gazeteci kimliği ile bilinen Ülkü Tamer, hayatını Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde sürdürmekteydi. Şair Barış Pirhasan, "Ülkü Tamer'i kaybettik... Şu anda düşünmek, konuşmak, yazmak gelmiyor" şeklindeki paylaşımı ile acı haberi duyurdu. Ülkü Tamer'in cenazesinin, bugün Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. Peki Ülkü Tamer kimdir? Geride hangi eserlerini bıraktı? Kaç yaşındaydı? İşte Ülkü Tamer'in hayatına dair bilgiler...

zÜLFÜ LİVANELİ'DEN MESAJ

Ülkü Tamer'in Güneş Topla Benim için şiirini besteleyen ve sanatçının Zülfü Livaneli de Twitter hesabından Ülkü Tamer'in kaybı karşı yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

ÜLKÜ TAMER KİMDİR?

Ülkü Tamer, 20 Şubat 1937 tarihinde Gaziantep'de doğan şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen. 1950'li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biri olan Ülkü Tamer, yetmişin üstünde kitap çevirmiş, şiir antolojileri hazırlamıştır. 1937'de Gaziantep'te dünyaya geldi; çocukluğu ve ilköğrenim yılları bu kentte geçti. Ortaöğrenimine İstanbul'da devam etti. Robert Kolej'den 1958 yılında mezun oldu. Lise yıllarında şiirleri edebiyat dergilerinde yayımlanmaya başladı. İlk şiiri 1954 yılında Avni Dökmeci'nin yönetimindeki Kaynak dergisinde yayınlandı: "Dünyanın Bir Köşesinden Lucia".

Ülkü Tamer, öğrenimine bir süre Gazetecilik Enstitüsü'nde devam etti. 1964-1968 yıllarında oyunculuk yaptı. Milliyet Yayınları'nda danışman-editör olarak çalıştı. Yayıncılık ve çevirmenlik yaptı; Milliyet, Karacan Yayınları'nı yönetti. Milliyet Çocuk ve Sanat Olayı dergilerini çıkardı.

Şiirleri 1954'ten itibaren Kaynak, Pazar Postası, Yeditepe, Yeni Dergi, Papirus, Sanat Olayı gibi dergilerde yayımlanan Ülkü Tamer'in ilk şiir kitabı Soğuk Otların Altında 1959'da çıktı. 1950'li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biri oldu. İkinci Yeni'ye, bu akımın ana karakteristikleri oluştuktan sonra dahil olduğu halde, kendine özgü imge dünyası ve süssüz, sade söyleyişiyle dikkati çekti. Çoğunlukla keskin bir ironiyle örülmüş derin acıların ve beşeri trajedilerin dile geldiği şiirlerinde 1970'lerden sonra toplumsal duyarlıklar da öne çıktı. Yayımladığı yedi şiir kitabını 1986'da "Yanardağın Üstündeki Kuş" (1986) adlı kitapta bir araya getirdi.

Ülkü Tamer, 1991 yılında dört öyküsünü içeren "Alleben Öyküleri" adlı öykü kitabını, 1997'de ise "Alleben Anıları" adlı öykü kitabını yayımladı. Bunu, 1998'de yayımlanan "Yaşamak Hatırlamaktır" adlı anı kitabı izledi. Oyunculuk dönemi anılarını içeren "Bir Gün Ben Tiyatrodayken" 2003'te yayımlandı.

Ülkü Tamer, başta Euripides, W. Shakespeare, A. Çehov, B. Brecht, A. Miller, E. lonesco, J. Steinbeck, T. S. Eliot, H. Ibsen olmak üzere birçok ünlü yazardan otuzun üzerinde oyun çevirdi. Bu oyunlarının pek çoğu özel tiyatrolarca sahnelendi. Birçok şiir antolojisi de hazırladı.

Ülkü Tamer, Edith Hamilton'dan Mitologya çevirisiyle TDK 1965 Çeviri Ödülü'nü kazandı. "İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür"(1966) adlı kitabıyla 1967 Yeditepe Şiir Ödülüne, 1979'da çevirileri nedeniyle Macaristan Halk Cumhuriyeti'nce verilen Endre Ady Ödülü'ne, "Alleben Öyküleri" adlı öykü kitabıyla 1991 Yunus Nadi Ödülü'ne, 2014 yılında "Bir Adın Yolculuktu" adlı kitabı ile Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'ne değer bulundu.

Ayrıca Ahmet Kaya 'nın An Gelir ve Başkaldırıyorum albümlerinde seslendirdiği "Üşür Ölüm Bile" ve "Gül Dikeni" şarkılarının sözleri Ülkü Tamer'e ait şiirlerden oluşmaktadır. Zülfü Livaneli´nin seslendirdiği "Memik Oğlan", "Güneş Topla Benim İçin"; Edip Akbayram'ın seslendirdiği "Ağıt" ve Grup Yorum'un "Düşenlere" isimli eserlerinin de söz yazarıdır.

1 Nisan 2018 tarihinde Bodrum, Muğla'da ki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Eserleri

Şiir
Soğuk Otların Altında (1959)
Gök Onları Yanıltmaz (1960)
Ezra ile Gary (1962)
Virgülün Başından Geçenler (1965)
İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür (1966)
Sıragöller (1974)
Seçme Şiirler (1981)
Antep Neresi (1986)
Yanardağın Üstündeki Kuş (1986, toplu şiirler)

Öykü
Alleben Öyküleri (1991 Yunus Nadi Öykü Armağanı)
Tarihte Yaşanmamış Olaylar (2016)

Anı
Allaben Anıları (1997)
Yaşamak Hatırlamaktır (1998)
Bir Gün Ben Tiyatrodayken (2003)

Antoloji
Çağdaş Latin Amerika Şiiri Antolojisi (1982)

Ülkü Tamer hayatını kaybettiÜlkü Tamer hayatını kaybetti
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