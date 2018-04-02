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Ülkü Tamer vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu 81 yaşındaki Ülkü Tamer hayatını kaybetti.

Ülkü Tamer vefat etti

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu 81 yaşındaki Ülkü Tamer hayatını kaybetti.
Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde yaz aylarını eşi Neslihan Tamer ile birlikte geçiren ve bir süredir kanser tedavisi gören ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer, bugün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 81 yaşındaki ünlü sanatçı Tamer'in ölümü edebiyat dünyasını yasa boğdu. Tamer'in cenazesi yarın Turgutreis Merkez Cami'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlük Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.
ÜLKÜ TAMER KİMDİR?
Ülkü Tamer 20 Şubat 1937 Gaziantep'te doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1958'de Robert Koleji'ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti. 1964-1968 yılları arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Tiyatroyu bıraktıktan sonra çeviri çalışmalarına ağırlık verdi. Milliyet Yayınları'nda; Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat Dergisi ve Sanat Olayı dergisini yönetti. İlk şiiri 1954'te yayınlandı. Pazar Postası, Yelken, Yeditepe gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı. 1959'da ilk şiir kitabı 'Soğuk Otların Altında'yı yayınladı.

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