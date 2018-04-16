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Ülkücüler, bilgi yarışması için Nevşehir’de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 08:58 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığının ev sahipliğinde Türkiye geneli 6.

Ülkücüler, bilgi yarışması için Nevşehir’de buluştu

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığının ev sahipliğinde Türkiye geneli 6. geleneksel bilgi yarışması 4.bölge elemeleri Dinler Otel’de yapıldı.
Niğde, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Aksaray, Sivas, Kırşehir ve Nevşehir illerinin katılımı ile gerçekleşen yarışmaya Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı Mustafa Tekeli, Genel Merkez yöneticilerinden Mehmet Bilecen, Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanı Ali Türker ve çevre illerin Ocak Başkanları ile çok sayıda genç katıldı.
Yarışma sonunda ise başarılı gençlere hediyeler takdim edildi.
Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Türker yaptığı açıklamada, “Kazanan teşkilâtlarımız birbirleri ile tanışık olan bozkurtlar ve Asenalarımız olurken Yozgat ve Aksaray teşkilâtlarımız başarıyı göğüslediler. Bizleri teşkilâtlarımızı böyle anlamlı ve önemli programlar yapmaya yönlendiren başta genel başkanımız Olcay Kılavuz’a Ülkü Ocakları Genel Merkezi yöneticisi başkanlarımıza ve emeği geçen tüm camiamıza teşekkür eder saygılar sunarız” dedi.

Ülkücüler, bilgi yarışması için Nevşehir’de buluştu

Ülkücüler, bilgi yarışması için Nevşehir’de buluştu

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