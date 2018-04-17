Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı

Daha önce Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte birbirlerine uzun namlulu silahlar hediye eden ülkücüler, şimdi de Selçuk Üniversitesi'ne uç beyi atadılar. Cumhuriyet'in haberine göre, devir teslimin yapıldığı yemin töreni ilginç anlara sahne oldu.

Ülkücü "reislerin" görev teslim töreninde konuşan, üst bir yönetici, atadıkları ülkücünün Selçuk Üniversitesi'nin başkanı, kampüsün mülki idari amiri ve "uç beyi" olduğunu söyledi.

Ülkücü yönetici şunları söyledi: "Şimdiki arkadaşımız Selçuk Üniversitesi'nin kampüs başkanıdır, kampüsün mülki idari amiridir, kampüsün uç beyidir. Ona hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmayın. Ona sıkıntı çıkaran önce şahsımın cesareti, sonra teşkilatı karşısına alacaktır. Herkes kendine çekidüzen versin. Nizamı ona göre sağlasın. Selçuk Üniversitesi Türk İslam Kalesidir. Türkiye'nin bel kemiğidir, bu asla unutulmamalıdır."

Son süreçte birçok üniversitede de benzer törenler yapılmıştı. Ülkü Ocakları'nın Konya Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte verilen hediyeler arasında uzun namlulu silahlar yer almıştı.