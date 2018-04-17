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Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:21 | Son Güncelleme

Konya'da ülkücüler Selçuk Üniversitesi'ne "uç beyi" atadı, yemin töreniyle de devir teslim yaptı. Bu törende konuşan ülkücü yönetici ise, "Selçuk Üniversitesi Türk İslam Kalesidir. Türkiye'nin bel kemiğidir, bu asla unutulmamalıdır" dedi.

Daha önce Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte birbirlerine uzun namlulu silahlar hediye eden ülkücüler, şimdi de Selçuk Üniversitesi'ne uç beyi atadılar. Cumhuriyet'in haberine göre, devir teslimin yapıldığı yemin töreni ilginç anlara sahne oldu.

Ülkücü "reislerin" görev teslim töreninde konuşan, üst bir yönetici, atadıkları ülkücünün Selçuk Üniversitesi'nin başkanı, kampüsün mülki idari amiri ve "uç beyi" olduğunu söyledi.

Ülkücü yönetici şunları söyledi: "Şimdiki arkadaşımız Selçuk Üniversitesi'nin kampüs başkanıdır, kampüsün mülki idari amiridir, kampüsün uç beyidir. Ona hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmayın. Ona sıkıntı çıkaran önce şahsımın cesareti, sonra teşkilatı karşısına alacaktır. Herkes kendine çekidüzen versin. Nizamı ona göre sağlasın. Selçuk Üniversitesi Türk İslam Kalesidir. Türkiye'nin bel kemiğidir, bu asla unutulmamalıdır."

Son süreçte birçok üniversitede de benzer törenler yapılmıştı. Ülkü Ocakları'nın Konya Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte verilen hediyeler arasında uzun namlulu silahlar yer almıştı.

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Konya Ülkücü

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
helal olsun ülkücüler bu ülkenin bel kemiğidir. her yerde varız olacağız.
ülkeye hayırlı evlat değil (bilimadamı, mühendis, öğretmen...) mafya yetiştiriyoruz. ülkesini seven adam beline silah değil eline kalem almalı.
Bir ülkücü olarak bu yaptıklarınızdan tiksiniyorum. Uç beyi nedir kardeşim! Sizin gibi kendine ülkücü diyenler yüzünden ülkücülüğün adı lekeleniyor. Efendi gibi devlete nasıl faydalı olurum diye düşünmek yerine böyle şeylerle uğraşmanız acınası bir hadise
HANGİ ÜLKÜCÜ KİMİN ÜLKÜCÜSÜ İYİ PARTİNİNMİ
ortadaki sabah tekbir akşam meyhanede çıkmayan 6.35 ilk ne diyor benim cesaretim diyor:) ulan devlet destekli olmasa polis destekli olmasa evinizden çıkamazsınız korkudan
Şu tiplere bakın Allah aşkına nasıl ünv kazanmış anlamıyorum Türkiye üniversiteleri bilimsel anlamda fark yaratması gerekirken ekonomik anlamda katma değer yaratan yerler olmalı uç beyi nedir kimsiniz siz ? Bu asalaklar yüzünden üniversite bilim,sanat, kültür ilerlemiyor tabi bu zihniyetteki hocalar olduğu sürece yeni nesil Y,Z kuşağından katı beklemek hayal olur ancak ...
milliyetçi ve ülkücü bir birey olarak bu tarz gereksiz hareketler üniversitelerde yaşanmamalı , üniversiteler ilim irfan yuvalarıdır ve her türlü siyasi oluşuma izin verilmemelidir ... Tuvalete bile reis atayan ülkü ocakları oluşumu bir an önce kendine çeki düzen verip , boş işlerle uğraşmamalı , bilim teknoloji ve eğitim alanında yol kat etmelidir ... siyasiler siyasetini yapsın sizin işiniz bilimle teknolojiyle boş işlerle değil ...
devlet içinde devletçilik kurduğunu zanneden çakmalar. fetönün bunlardan ne farkı vardı ki? akp fetöden oluşan boşluğu bu hıyarlarla dolduruyor. al birini vur ötekine.
Bilim yuvalarında çok gereksiz hareketler bunlar. Ayrıca herkes bu görüşleri de paylaşmak zorunda değil.Bu devirde bu mantığı anlamak çok zor. Bahçeli kafasıyla sürekli kaybetmeye mahkumsunuz.
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