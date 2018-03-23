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Ultra-Ortodoks Yahudilerden "askerlik" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 03:01 | Son Güncelleme

Tel Aviv yakınında zorunlu askerlik hizmetini protesto için yol kapatma eylemi yapan gruptan 20 kişi gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin, zorunlu askerlik hizmetini protesto için Tel Aviv yakınında bir otoyolu kapatan Ultra-Ortodoks Yahudilerden (Haredi) 20 kişinin gözaltına aldığı belirtildi.

Polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu grubun, asker firarisi Yahudi gençlerin gözaltına alınmasını protesto etmek için Tel Aviv yakınında nüfusunun çoğunluğunu Ultra-Ortodoks Yahudilerin oluşturduğu Beni Burak ilçesinde bir otoyolu trafiğe kapattığı duyuruldu. Açıklamada, göstericilerden 20'sinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Beni Burak ve Kudüs'te, askerlik yoklama kağıtları geldiği halde muafiyet talebinde bulunmayan Ultra-Ortodoks iki gencin gözaltına alındığı mart ayı başından bu yana gösteriler düzenleniyor.

İsrail Parlamentosu Knesset, 2014'te, Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını ve böylece asker sayısının artırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Son olarak ülkedeki "askerlik krizi" Başbakan Binyamin Netanyahu ile Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) liderleri arasında 11 Mart'ta yapılan toplantı ile çözülmüştü.

Toplantıda, Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden iki partinin, 2019 bütçesini onaylamak için "Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının parlamentodan geçmesi" şartı kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik Tel Aviv Ultra Ortodoks Yahudi

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