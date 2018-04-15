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Ulu Cami'den çıkanlara 2 ton süt dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

BURSA'da Miraç Kandili'nde Ulu Cami'den çıkanlara, bir market tarafından 2 ton süt dağıtıldı.

Ulu Cami'den çıkanlara 2 ton süt dağıtıldı

BURSA, (DHA)- BURSA'da Miraç Kandili'nde Ulu Cami'den çıkanlara, bir market tarafından 2 ton süt dağıtıldı.
Miraç Kandili vesilesiyle Ulu Cami’ye akın eden vatandaşlar, içerisini ve avluyu hıncahınç doldurdu. Kandil gecesine özel yapılan programın ve edilen duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara, Onur Market Bursa bölge çalışanları tarafından yaklaşık 2 ton süt ikram edildi. Etkinlikle alakalı bilgi veren Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, “Bursa bölgede mağaza, depo, tesisler ve merkez ofis çalışanları olmak üzere tüm arkadaşlarım, böyle önemli bir geleneği yaşatmak için önce fikir sonra gönül verdi. Arkadaşlarım aralarında topladıkları 1-2 liralık katılımlar ile 2 tona yakın sütü satın alıp, Ulu Cami cemaati ve vatandaşlarımıza elleriyle ikram ettiler. Biliyorsunuz ki Miraç’ta Hz. Muhammed Efendimiz (S.A.V.), kendisine sunulan içeceklerden sütü tercih etmiştir. Onur Market çalışanları olarak bizler de Bursa’da yüz yıllardır süregelen bir geleneğin parçası olmak ve Peygamber Efendimizi (SAV) bu vesileyle anmak istedik. Küçük katılımlarla dahi olsa, el ele, gönül gönüle vermenin büyük sonuçlar doğuracağını bir kez daha gösteren tüm ekip arkadaşlarıma; ikram esnasında yanımızda olan Özen Perakende Grup Başkanı Sayın Cemal Özen’e teşekkür ediyor, Miraç Kandilimizin ümmete ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

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Ulu Cami'den çıkanlara 2 ton süt dağıtıldı

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