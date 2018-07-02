Uluborlu kirazını afet vurdu, 48 milyonluk kayıp var

ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde aşırı yağış ve dolu nedeniyle dalda hasadı bekleyen kirazlar zarar gördü. 10 bin ton kirazın 8 bin tona yakını dalda kaldı. Kilosu 5 liradan satılması beklenen kiraz zarar görünce 45 kuruşa alıcı bulamaz hale geldi. Uluborlu Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Uğur Ünverdi, kayıbın ekonomik boyutunun 48 milyon lira olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kiraz bahçesi Isparta'nın Uluborlu ilçesi son 20 yılın en büyük afetini yaşadı. Aşırı yağışlar nedeniyle ilçede üretilen 10 bin tonluk kirazın yüzde 80'i dalında kaldı. Yağmurdan oluşan çatlak kiraza büyük hasar verdi. Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Uğur Ünverdi, kilogramı 5 TL'den satılacak kirazın 45 kuruşa kadar düştüğünü belirterek, "50 milyon gelir sağlayacak kiraz şimdi 2 milyon gelir sağlamıyor. Dolayısıyla 48 milyonluk bir kayıp var. Bu ürkütücü ve korkutucu bir rakam. Hükümetten acil destek talebinde bulunduk" dedi.

'ÜRETİCİ HASADI TERK ETTİ'

Kirazın başkentinde üreticilerin perişan olduğunu vurgulayan Başkan Ünverdi, "Çok yoğun kiraz üretimi yapan bir bölge. Bu yıl 10 bin tonun üzerinde ilçemizde ürün vardı. Fakat mevsim şartları olumlu gitmedi. Sürekli yağış kirazda çatlamaya sebebiyet verdi. Şu an itibariyle ilçemizde yüzde 80'e yakın kiraz dalında kaldı. İşçilik maliyetlerinin yüksek olmasından ve çatlayan kirazın seçiminin zor olmasından bu ürün dalından toplanmıyor. Üreticimiz hasadı terk etti. Kirazı toplamıyor, hasat yapmıyor. Bu anlamda sadece Uluborlu değil Isparta ve Afyonkarahisar bölgesinin tamamı böyle. Kiraz üreticilerinde çok ciddi bir mağduriyet var. Hasat edilen kirazdan da üreticinin eline bir şey geçmiyor. Bu anlamda üreticinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu üreticimiz hiçbir şeyini ödeyecek durumda değil. Devletimiz, hükümetimiz her zaman bu tür afetlerde üreticimizin yanında olmuştur. 2015'te don nedeniyle hasar olmuştu. Destek alınmıştı, ben bu dönemde de destek alınacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.