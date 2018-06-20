HABER

Uluborlu'da ilçe dışından kiraz alımına yasaklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde dışarıdan alımlarla kalite düştüğü gerekçesiyle ilçe dışından kiraz alımı yasaklandı - Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi: " Firma yetkililerini bu konuda hassas davranmaya davet ediyorum. Kiraz teslim zamanlarında belediye görevlileri pazarda görev yapacak"

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde dışarıdan alımlarla kalite düştüğü gerekçesiyle ilçe dışından kiraz alımının yasaklandığı bildirildi.

Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, kiraz alımıyla ilgili firmalarla yapılan toplantıda kiraz alım merkezine Uluborlu ve köyleri haricinde kiraz girişinin yasaklandığını belirtti.

Ünverdi, "Kiraz alım merkezine çevredeki alım merkezlerinin kapanmasından dolayı çok kiraz girişi olduğu için kalite düştü. Firma yetkililerini bu konuda hassas davranmaya davet ediyorum. Kiraz teslim zamanlarında belediye görevlileri pazarda görev yapacak." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, sosyal medya hesabından da karar uymayan komisyoncuların sosyal medyadan fotoğraflarının teşhir edileceği paylaşımını yaptı.

PARTNEROrgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!Orgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!
Çavuşoğlu: 2023'teki turizm geliri, sağlıkla birlikte 100 milyar dolar (2)Çavuşoğlu: 2023'teki turizm geliri, sağlıkla birlikte 100 milyar dolar (2)
Şehit Piyade Onbaşı Dinç, Torbalı'da son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Onbaşı Dinç, Torbalı'da son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alım dışarıdan ısparta Kiraz yasaklama

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Münbiç'te devriye attı YPG kaçtı

TSK Münbiç'te devriye attı YPG kaçtı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.