Uludağ doğalgaza kavuşacak

"Oteller ısıtma sistemi için taşıma sistemi ile yakıta ulaşabiliyor. Bu, hem maliyetli hem de tehlikeliydi. Yapılması planlanan doğalgaz boru hattı ile Uludağ Oteller Bölgesi güvenli, temiz ve çevreci yakıta düşük maliyetle ulaşmış olacak. Ayrıca yapılacak bu hattan fiber optik kablolar da Uludağ'a ulaşacak. Uludağ'ın yaşam standartları yükselecek ve burası uluslararası niteliğe kavuşacak. Bursagaz, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar ve BTSO'nun iş birliğiyle çok yakın zamanda bu çalışmalara başlayacağız. Uludağ'ın sürekli söylenen doğalgaz ve ısınma sorunu çözüme kavuşuyor."

