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Uludağ doğalgaza kavuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

Bursa Valisi İzzettin Küçük: - "Yapılmasını planlanan doğalgaz boru hattı ile Uludağ Oteller Bölgesi güvenli, temiz ve çevreci yakıta düşük maliyetle ulaşmış olacak"

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezi Uludağ'da oteller bölgesi, doğalgaz ile buluşturulacak.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın birçok ülkesinden misafir ağırlayan, kayak pistleri, etkinlikleri, temiz havası, berrak suları ile kış turizminin kalbi niteliğindeki Uludağ, doğalgaza kavuşacak.

Heykel'deki valilik binasında, Bursa Valisi İzzettin Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Milli Parklar Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özen ve diğer yetkililer katıldı.

Vali Küçük, toplantıda, "temiz yakıt, temiz çevre" diyerek yola çıktıklarını belirterek, "Uludağ Oteller Bölgesi'ndeki BTSO'nun restore ettirdiği eski sanatoryum, yeni kongre merkezine doğalgaz götürülmesi ile ilgili olarak son kararlarımızı verdik. İnşallah çalışmalarımıza bu yıl içerisinde başlayıp kısa zamanda da çalışmalara son noktayı koyacağız." ifadesini kullandı.

Uludağ'ın en önemli sorunlarından birinin ısınma olduğuna dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti:

"Oteller ısıtma sistemi için taşıma sistemi ile yakıta ulaşabiliyor. Bu, hem maliyetli hem de tehlikeliydi. Yapılması planlanan doğalgaz boru hattı ile Uludağ Oteller Bölgesi güvenli, temiz ve çevreci yakıta düşük maliyetle ulaşmış olacak. Ayrıca yapılacak bu hattan fiber optik kablolar da Uludağ'a ulaşacak. Uludağ'ın yaşam standartları yükselecek ve burası uluslararası niteliğe kavuşacak. Bursagaz, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar ve BTSO'nun iş birliğiyle çok yakın zamanda bu çalışmalara başlayacağız. Uludağ'ın sürekli söylenen doğalgaz ve ısınma sorunu çözüme kavuşuyor."

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