Capital ve Ekonomist dergilerinin Yayın Direktörü Rauf Ateş, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne ilişkin, "Afrika, Çin, Endonezya gibi dünyanın dört bir tarafından konuşmacılarımız var. Dolayısıyla giderek gelişen bir etkinliğe dönüşüyoruz." dedi. Ateş, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından Uludağ'daki Grand Yazıcı Otel'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında, zirvenin hazırlıklarına ilk başladıklarında organizasyonu her yıl daha da büyüterek ileriye taşımayı hedeflediklerini, ellerinden geldiğince bu sözlerinin arkasında durmaya çalıştıklarını söyledi. İlk zirvede 60 konuşmacı ve 500 civarında katılımcının olduğunu belirten Ateş, bu yıl önemli bir bölümü hem izleyici hem de konuşmacı olan yurt dışından misafirlerin bulunduğunu ifade ederek, "Uludağ'daki bütün otelleri kapattık. Bursa'dan misafirlerimize otel sağladık. Afrika, Çin, Endonezya gibi dünyanın dört bir tarafından konuşmacılarımız var. Dolayısıyla giderek gelişen bir etkinliğe dönüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Ateş, zirve kapsamında bu yıl ilk defa dünya örneklerindeki gibi global bir yarışmaya da ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi. Ateş, şöyle devam etti: "Yarın burada herkesi ödül törenine de beklerim. Stars Of Region adıyla global bir startup yarışması yaptık. Orada 5 Türk ve 5 yabancı misafirimiz yarışacak. İsveç, Amerika, Suudi Arabistan ve İran'dan finalistler var. Günün sonunda onları ödüllendireceğiz. Buraya daha fazla yabancının gelmesini ve bizimle birlikte fikirlerini paylaşmasını istiyoruz. Umarım gelecek yıllarda sizlerin de katkılarıyla gerçek anlamda bölgenin önemli buluşma mekanlarından, adreslerinden biri haline getiririz." - "Paylaşım ekonomisi 750 milyar dolar olacak" Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş da kendi mesleklerinde zirveye ulaşmış, ilham veren katılımcılarla iş dünyasındaki son eğilimlerin konuşulduğu oturumlara ev sahipliği yapan yılın en önemli etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne ilk günden itibaren destek vermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anadolu Grubu'nun 1960 yılında kurulduğunu ve distribitörlük faaliyetlerinin yanında sahip olduğu 30 binin üzerinde araçla kiralama hizmeti verdiğini anlatan Maraş, ikinciyeni.com sitesi ile yılda 20 binin üzerinde ikinci el araç satışı yapıldığını bildirdi. Zirvenin Bursa'ya değer kattığını dile getiren Maraş, şunları kaydetti: "Bursa, tarihsel özelliğiyle ortak hareket etme ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir şehir. Osmanlı döneminde Bursa'da kurulan vakıfların inşa ettiği okul, hastane, aşevi ve kervansaraylarda aş, sağlık ve bilgi de paylaşılmış. Cumhuriyet ile birlikte Kozabirlik, Marmarabirlik ve Bursa Çimento gibi şirketlerin kuruluşu da Bursa'da bu ortak hareket etme kültürünün en somut örnekleri. Günümüzde bu kültür, ilerleyen teknoloji ve değişen sosyal yapı ile farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Özellikle genç nesilde sahip olma yükünü taşımadan deneyim yaşama arzusu teknolojik ilerlemenin yarattığı imkanlarla bir araya gelince paylaşım ekonomisi de hızla büyüyor." Maraş, son yıllarda akıllı telefon aplikasyonlarının artışıyla özellikle Çin'de paylaşım ekonomisinin boyutunun 500 milyar doları aştığına dikkati çekerek, "Paylaşım ekonomisi önümüzdeki senelerde 750 milyar dolarlık bir ekonomi olacak. MasterCard'ın yaptığı bir araştırmada ise sadece seyahat ve araç kiralamadaki pazar 500 milyar dolarlık potansiyel ihtiva ediyor tüm dünya için. Ülkemiz de bu alanda oldukça önemli bir potansiyele sahip. Özellikle genç ve teknolojiye açık nüfus bu alandaki girişimcilerin sayısının günden güne artmasına imkan veriyor. Dijital pazarlama, sosyal medya, eğitim ve oyun gibi alanlarda çıkardığımız uluslararası başarılı girişim örnekleri gibi Türkiye'den de paylaşım ekonomisine hizmet edecek dünya çapında yeni girişimlerin çıkacağına yürekten inanıyoruz." dedi.