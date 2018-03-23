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Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:09 | Son Güncelleme

VALİ KÜÇÜK: BURSA VE ULUDAĞ OLARAK YARINA HAZIRIZ Bursa Valisi İzzettin Küçük, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin, her yıl artan ivmeyle düzenlendiğini belirterek, "Bursa ve Uludağ olarak yarına hazırız" dedi.  Vali Küçük, zirvenin Uludağ’da yapılmasının ayrı özelliği olduğunu vurgulayarak, “Zirve, sabah açılış konuşmaları ve ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmaları ile başladı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (6)

VALİ KÜÇÜK: BURSA VE ULUDAĞ OLARAK YARINA HAZIRIZ
Bursa Valisi İzzettin Küçük, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin, her yıl artan ivmeyle düzenlendiğini belirterek, "Bursa ve Uludağ olarak yarına hazırız" dedi.
Vali Küçük, zirvenin Uludağ’da yapılmasının ayrı özelliği olduğunu vurgulayarak, “Zirve, sabah açılış konuşmaları ve ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmaları ile başladı. Hazine Müsteşarlığı’ndan yetkililer, eski devlet başkanları, şirketlerin CEO ve patronları burada. Yarının ekonomisi ele alınıyor. Bursa, Türkiye’nin yarınının ekonomisini temsil eden bir şehir. Makine teçhizat ile tekstil ve otomotivi temsil eden bir şehir. 2017 yılında 14 milyar 50 milyon ihracat,13 milyar dolar ithalat var. Yani cari fazla veren bir il. Bursa ve Uludağ olarak yarına hazırız" diye konuştu.
Vali Küçük, Uludağ'ın doğal sit alanı olduğunu belirterek, "'4 Mevsim Uludağ' çerçevesinde Uludağ’da geliştirme çalışmaları yapılıyor. Otellerde yenilenme var. BTSO tarafından kongre merkezi yapılıyor, uluslararası standartta olacak. Futbol dünyası için de 7- 8 saha yapılması düşünülüyor. Biz hem Bursa hem de Uludağ olarak yarının getireceği fırsat ve avantajlara çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Uludağ, doğal sit alanı; trekking ve foto safari konusunda alanımız var. Bu alanda da çalışmalar yapıyoruz” dedi.

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