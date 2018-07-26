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Uludağ Milli Parkı savaş alanı gibi! Dağcılara ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

Uludağ Milli Parkı'nda kamp yapan Bursalı dağcılar, geceyi kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan taciz ateşleri altında geçirdi.

Uludağ Milli Parkı savaş alanı gibi! Dağcılara ateş açıldı

Hafta sonunu Uludağ Milli Parklar bölgesinde geçirmek isteyen Bursalı dağcılar, Karagöl kenarında kamp kurdu. Zirvenin serinliğinde yıldızların aydınlattığı gece, gölün kenarına gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından zehir edildi.

PEŞ PEŞE SİLAH SESLERİ

Araçlarındaki projektörü açan kişiler, dağcıların ışıkları söndürmesi için yaptığı ikaza, silahları ile cevap verdi. Peş peşe patlayan silahların ardından geceyi tedirgin ve huzursuz geçirdiklerini ifade eden ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Ayrıca Kilimli Göl taraflarından da aralıklarla silah sesleri geliyordu. Kurdukları masada kendileri silahları ile eğlenirken, biz huzursuz olduk. Sabah ise kim olduğunu bilmediğimiz kişiler tehditkar tavırlarını sürdürdü” dedi.

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Şentürk, “Uludağ'a gelen gidenin haddi hesabı yok. Hâlâ ne bir güvenlik, ne bir denetim var. Telefon edip yardım istesen her yerden telefon da çekmiyor. Uludağ Milli Parkının kontrol ve denetime ihtiyacı var. Yaban hayatı tehdit altında olup, bu kişilerin keyfi davranışlarına terk edilmemelidir. Göller ve çevresindeki konaklama alanlarında yakılan ateşle alpin çayırlar yok olmaktadır. Gelenlerin atıkları ile her geçen gün bölge daha fazla kirlenmektedir. Bu sahipsizlik ve denetimsizlik bize yakışmıyor. Yaktıkları ateşten mermi kutularını aldık. Yaklaşık 100 mermi harcanmış. Harcanan mermi sayısı yaşanan olayın vahametini anlatıyor” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ Milli Park karagöl dağcı ateş silah

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